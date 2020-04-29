«Тарелки прилетят — проблем не будет!» Священник не исключил существование НЛО

Пентагон опубликовал видео, на котором запечатлен НЛО. Можно ли сказать, что инопланетяне существуют? И как к этой теории относится церковь? Это «КП» объяснил священник Иоанн Тераудс.

- Писание нам не дает ответа на этот вопрос, есть ли какие-то миры с разумными существами другие, - сказал отец Иоанн. - Даже у святых отцов было разное по этому поводу мнение. Но основным камнем преткновения в сторону положительного решения стали труды Феофана Затворника. Если есть существа со сложной природой, как люди, имеющие свободу выбора. То вопрос в следующем. Христос воплотился, чтобы спасти весь мир. Неужели Христос воплощался в образе вот того, другого тела? Такого быть не может. Потому что наше учение говорит, что Христос воплощался только как человек. Единственность воплощений.

Второе. Может быть, если они есть, то наше с вами спасение является и их спасением тоже.

Третье. Если они существуют, то опять же, значит, Господь каким-то иным образом их спасает или они не впали по грехи. Когда мы говорим – этого не существует, мы с вами говорим как агностики. То есть сущностного препятствия к мысли о их существовании не существует. Догматического препятствия не существует. Но не видели мы, значит, это не наш вопрос, не наше дело.

Священник отметил, что для церкви не будет проблем, если тарелки пришельцев прилетят на землю.

- Ну прилетят они вдруг, какая разница? Вспомним рабовладельческие времена. Считалось, что люди, имеющие темный цвет кожи, тоже люди другого сорта. И не было для церкви проблемой сказать, что Христос, хотя он и воплотился в Израиле, он спас и чернокожих, и эскимосов, и чукчей. То же самое здесь. Я не думаю, что они прилетят. Я думаю, что в данном случае это прост игра на каких-то чувствах. Это зачастую именно фейковые новости. Я не верю в их существование, но и не отрицаю возможность, что моя вера неправильна, - пояснил батюшка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775807" frameborder="0"></iframe> Пентагон выпускает видео, на котором якобы видно, как НЛО мчится по воздуху.

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