Найдена женщина, с которой началась эпидемия коронавируса

Версий, что стало первопричиной вспышки коронавирсной инфекции, по-прежнему довольно много. В Китае в какой-то момент выдвинули предположение, что вирус - ничто иное как биологическое оружие, разработанное в США. Его занесли в Поднебесную американские солдаты, которые участвовали во Всемирных играх военных, проходивших осенью прошлого года в Ухане.

После оглашения этой теории судьба одной из военнослужащих армии США Маайте Бенасси пошла под откос. Именно ее обвинили в том, что она принесла COVID-19 в КНР. Американка стала изгоем. О переломном моменте ее жизни рассказал телеканал CNN.

До сих пор Маайте Бенасси и вся ее семья - муж и двое детей - главные герои китайских соцсетей. Из-за нездорового внимания пользователей пара была вынуждена заблокировать свои аккаунты в социальных сетях, так как мессенджеры и личные сообщения были переполнены.

- Плохой сон перешел в кошмар и продолжается изо дня в день, - говорить Бенасси.

Попытки администрации социальных сетей ввести алгоритмы по отслеживанию фейковых новостей, посвященных коронавирусу, ничем не помогли семье Бенасси.

После того, как Маайте стала объектов внимания всех сторонников теории американского заговора, женщине пришлось несладко. Это несмотря на то, что Маайте и ее супруг оба работают в военных структурах. Она - офицер безопасности в армейском гарнизоне в Форте Бивер (штат Вирджиния), ее супруг Мэтт - отставной офицер ВВС, сейчас является гражданским служащим военно-воздушных сил в Пентагоне.

СВОБОДА СЛОВА

Почему именно Маайте Бенасси сделали козлом отпущения? Американка участвовала во Всемирных играх военных в соревнованиях по велоспорту. На последнем кругу женщина получила серьезную травму (перелом ребра и сотрясение мозга). Несмотря на травму Бенасси все-таки закончила гонку.

Одним из тех, кто обрек Маайте на страдания, был сторонник теорий заговора Джордж Уэбб. Его называют отцом фейковых новостей. Он первым обвинил Бенасси в распространении коронавируса в Китае. Помимо этого, Уэбб рассказал на своем канале в YouTube, что известный музыкант и диджей Бенни Бенасси болен COVID-19. Разумеется, многие поклонники творчества Уэбба решили, что Бенни и Маайте с Мэттом - родственники. Эти слухи пришлось развенчивать всем пострадавшим.

Видео Уэбба стало вирусным в Китае и мгновенно разошлось по всем социальным сетям. Привлечь к ответственности Уэбба сложно, адвокаты заявили семье Бенасси. В США действует свобода слова и никто не мешает ему продвигать свои идеи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Найден человек, запустивший пандемию коронавируса

Китайские власти подтвердили, что «первая искра», от которой по планете пошел пал коронавирусной пандемии, сверкнула именно на рынке города Уханя. А «зажгла» ее местная торговка по фамилии Вэй. Вот только торговала она вовсе не летучими мышами, как считали раньше, а обычными креветками. Ведь на этом рынке продавались исключительно морепродукты. (подробности)