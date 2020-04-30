Открытие ученых: Тунгусский метеорит никуда не падал

На вопрос «Что конкретно произошло 30 июня 17 июня по старому стилю) 1908 года в районе реки Подкаменной Тунгуски?» однозначного ответа нет. Известно лишь одно: в результате некого катаклизма было повалено примерно 2 тысячи квадратных километров леса. На площади около 200 квадратных километров он еще и сгорел.

Лес, как полагают ученые, повалила взрывная волна, пришедшая сверху - с высоты 10-15 километров.

Диапазон гипотез, объясняющих суть феномена, велик и противоречив: от удара чего-то большого прилетевшего сверху – кометы, астероида, метеорита, космического корабля пришельцев, энергетического сгустка, насланного Николой Тесла, до взрыва чего-то поднявшегося и недр – например, природного газа. Или, опять же, корабля пришельцев, но не прилетающего, а улетающего.

То или иное упавшее и взорвавшееся тело оставило бы хоть какие-то осколки. А на месте Тунгусской катастрофы ничего похожего так и не нашли. Собственно это и порождает споры. И желание в них поучаствовать. Что и сделали недавно ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО РАН) в сотрудничестве с коллегами из Физтеха, Сибирского федерального университета и Физического института имени Лебедева (ФИАН). Поучаствовали. И пришли к выводу: Тунгусский метеорит все-таки был, прилетел из космоса, но на Землю не падал, а просвистел мимо, сблизившись с нашей планетой на минимальное расстояние в районе Подкаменной Тунгуски, где своим вторжением напугал тунгусов - нашумел, повыбивал стекла в домах, разметал и пожег лес. Сам потерял часть массы, но не разрушился до конца, потому что был железным.

Пожары устроила раскаленная плазма, образоваашаяся вокруг железного астероида.Фото: Shutterstock

Откуда ученые узнали, как развивались события, 112-й юбилей которых наверняка будет отмечать научная общественность? Из математической модели.

- Мы рассчитали траекторные характеристики для космических объектов диаметром от 200 до 50 метров, состоящих из железа, льда или каменных пород, таких как кварц и лунный грунт, - пояснил суть руководитель исследований Сергей Карпов - доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики имени Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН – слова которого приводит пресс-релиз Федерального центра. - Модель показывает, что Тунгусское тело не могло состоять из камня или льда, поскольку низкая прочность этих внутренне неоднородных материалов, в отличие от железа, приводит к быстрому разрушению таких тел в атмосфере в условиях колоссального аэродинамического давления.

Итак, ученые «увидели»: 30 июня 1908 года в атмосферу Земли влетел железный астероид диаметром от 100 до 200 метров, который весил более трех миллионов тонн. Двигаясь по касательной со скоростью в 20 километров в секунду он «прошил» атмосферу насквозь на высоте от 10 до 15 километров.

Нагревшись, «железяка» потеряла примерно половину своей массы. Она испарялась со скоростью 500 тысяч тонн в секунду, превращаясь в раскаленную до 10 тысяч градусов плазму. Расширяясь, плазма создавала эффект взрыва и ударную волну, которая валила деревья. А где-то и поджигала их. Той секунды, пока огнедышащий болид летел на минимальной высоте, хватило, чтобы деревья, поглощая его световое излучение, нагрелись до температуры воспламенения.

Однако, могло быть и хуже. По словам Сергея Карпова, наибольшую угрозу для нашей цивилизации представляют космические объекты размером более 2 километров. Даже, если они и не врезаются в Землю, а пролетают насквозь через атмосферу. Поскольку ударные волн, порождаемые подобными катаклизмами, даже без столкновения с поверхностью Земли, обладают колоссальной разрушительной силой.

Лес был повален на огромной территории.

Свои выводы российские ученые опубликовали в двух статьях в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: в этой и в этой

ПОЧТИ ОФИЦИАЛЬНО

Не падала комета

В 1962 году представители Комитета по метеоритам АН СССР официально заявили, что «Тунгусский метеорит» был кометой. Она состояла из льда, снега и грязи. И растаяла при подлете к Земле. Именно поэтому до сих пор не найдено ни одного фрагмента небесной гостьи. Академия наук с того года даже прекратила финансировать экспедиции.

- Снежная глыба массой в несколько миллионов тонн на страшной скорости ворвалась в атмосферу, - объяснял в свое время «Комсомолке» старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штенберга Феликс Цицин. - До поверхности Земли не долетела. Разогрелась до нескольких тысяч градусов и взорвалась на высоте 5 - 7 километров, разметая каменную и металлическую пыль, органическое вещество. Поэтому крупных, да и просто различимых глазом осколков не было.

О катаклизме писали местные газеты того времени.

Кометную гипотезу со временем поддержали специалисты Томского государственного университета. Нашли, как им кажется, следы кометной воды и грязи, слое торфа который образовался в болотах в районе катастрофы в 1908 году. Обнаружили в нем повышенное содержание микрочастиц, предположительно космического происхождения. Но главное, выявили изотопные аномалии углерода и водорода, которые могли принадлежать только ледяной комете.

В начале ¬1970-х годов сотрудник Комитета по метеоритам Академии наук СССР Игорь Зоткин обнаружил, что направление движения тунгусского тела совпадает с орбитой метеорного потока бета-Таурид, связанного с кометой Энке. И предположил, что в 1908 году катаклизм устроила небольшая ее часть.

ДОСЛОВНО

«17-го июня утром, в начале 9-го утра, у нас наблюдалось какое-то необычное явление природы. В селении Н-Карелинском (верст 200 от Киренска к северу) крестьяне увидели на северо-западе, довольно высоко над горизонтом, какое-то чрезвычайно сильно (нельзя было смотреть) светящее белым голубоватым светом тело, двигавшееся в течение 10 минут сверху вниз. Тело представлялось в виде «трубы», т. е. цилиндрическим… Приблизившись к земле (лесу), блестящее тело как бы расплылось, на месте же его образовался громадный клуб черного дыма и послышался чрезвычайно сильный стук (не гром), как бы от больших падавших камней или пушечной пальбы. Все постройки дрожали. Все жители селения в паническом страхе сбежались на улице, бабы плакали, все думали, что приходит конец мира…В это время в Киренске некоторые наблюдали на северо-западе как бы огненно-красный шар, двигавшийся, по показаниям некоторых, горизонтально, а по показаниям других - весьма наклонно… серия их)».

(Газета «Сибирь» от 2 июля (по старому стилю) 1908 года.)

КСТАТИ

А вдруг это все-таки инопланетяне прилетали?

Положа руку на сердце, следует признать: исключительно благодаря Александру Казанцеву люди до сих пор интересуются событием более, чем вековой давности. Конкретно виноват его рассказ «Взрыв», опубликованный в журнале «Знание - сила» более 60 лет назад. Уж очень убедительно писатель доказал, что в 1908 году над тайгой прогремел ядерный взрыв. И словами одного из героев предположил, что взрыв «произошел не в урановом метеорите, а в межпланетном корабле, использовавшем атомную энергию…». Пришельцы - пусть даже испарившиеся - и подогревают интерес…

Обложка журнала, в котором был напечатан фантастический рассказ с весьма правдоподобной гипотезой о Тунгусском метеорите.

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