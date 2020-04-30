В «КРОКУС-ЭКСПО» уже через неделю откроют инфекционную больницу на 1100 мест

Во вторник, 29 апреля, было принято решение о создании на базе комплекса «КРОКУС -ЭКСПО» новой инфекционной больницы. Чтобы выяснить подробности, мы связались по телефону с президентом компании «КРОКУС» Арасом Агаларовым.

- Арас Искандерович, как и почему возникла эта идея - переоборудовать выставочные площади под больничные?

- Это - просьба-поручение губернатора Московской Андрея Юрьевича Воробьева. («КРОКУС» находится на территории Подмосковья. - А.Г.) Он попросил меня организовать - в связи со складывающейся тревожной ситуацией - инфекционное отделение на 1100 мест.

- По сути, это - целая больница. И какая потребуется площадь?

- 18000 квадратных метров, плюс прилегающая территория с улицей - там пара-тройка гектар, зона приемного отделения, а также - больница, которая находится рядом, на 450 койко-мест, в которой теперь будут жить врачи.

- То есть, такой большой комплекс получается, да? Это же все переоборудовать надо...

Мы не просто передаём свои площади, а внутри выставочного комплекса строим больницу. Палаты, помещения для реанимации, кабинеты, туалеты...

- Сколько времени на это уйдет?

- Я думаю, неделя.

- Так мало? А контракт заключили? Это же все стоит денег?

- Ну, конечно. Вы понимаете, у нас же выставочная площадь, это голый пол...

Да, работы много, а с учетом поставленных сроков - это вообще по сути дела такая войсковая операция.

- А сумму будем называть этого контракта?

- Сумма пока на сегодняшний день в размере, по-моему, 900 миллионов рублей, которые необходимо будет затратить на все это строительство.

Да, это область выделяет средства на возведение этой больницы. А мы на эти деньги все должны в кратчайшие сроки купить, построить. Ну, вы же понимаете, что такое 1100 человек. Это 4400 комплектов белья, это двойной комплект матрасов, одеял, подушек, это халаты, это принадлежности.

Когда человек попадает в такую больницу - у него ничего нет, у него же отбирают все и переодевают его в какую-то там пижаму, халат. Вот это все входит в эту стоимость.

- Я, зная вас, могу предположить, что вы еще до заключения контракта начали что-то прорабатывать там…

- Конечно, прорабатывали. 1000 медицинских кроватей – это непростой вопрос. Тем более, что они сейчас нужны всей стране.

- Вы же с губернатором Воробьевым встречались. Что, у него такие опасения, что Московской области может не хватить больниц для госпитализации больных?

- Это не только в Подмосковье, это во всех областях такое опасение. Ну, вы же знаете, что больных не всех сразу госпитализируют, потому что больницы, в принципе, достаточно перегружены. И если больной такой не ярко выраженный - я имею в виду, что у него не очень высокая температура, – его, как правило, оставляют дома...

Видимо, решили уже с первыми симптомами укладывать уже в больницу, чтобы был надлежащий уход.

И ещё в этом комплексе будет гостиница - специально для врачей...

- Да. У них должны быть комфортные условия, они должны не только бороться с коронавирусом, но и отдыхать.

Ещё мы оборудуем блок питания - 1100 человек кормить же надо. То есть, там вот эти столовые должны обеспечить в одноразовой посуде трехразовое питание. В общем, это огромный комплекс мероприятий, это такая непростая история.

- Когда мы победим эту пандемию…

- А это я не знаю…

- Нет, я имею в виду, - что после этой победы будет с «КРОКУС-ЭКСПО»?

- Ничего.

Ну, дело в том, что инфекционное отделение будет только в одном из залов - у нас же там их 20. Мы его полностью сейчас герметизируем. И там оборудуем автономную систему вентиляции и кондиционирования.

Поэтому, когда это закончится, мы проведем все мероприятия по обеззараживанию, в гостинице, где живут врачи, поменяем мебель, ковры,

вызовем вирусологов, проверим, нет ли там чего-то – и только потом мы вернем это в нормальное русло.

- И деньги эти не такие уж большие для вас, да? Или как?

- А при чем тут мы? Деньги эти на строительство больницы.а не для нас.

- А у вас есть какая-то выгода из этого?

- А какая может быть выгода из строительства больницы во время эпидемии?

- Понял. Сколько человек сейчас занято для переоборудования, для устройства всего этого?

- Я думаю, что человек 200-250.

Но, в принципе, нам надо будет туда привлечь до тысячи человек, чтобы это оперативно все сделать.

- То есть, - уже дата какая? Когда открытие?

- Ну, вот сегодня у нас какое число?

- 30-е.

- Ну, плюс неделя, я думаю.

- То есть, к Дню Победы, что ли, вы собираетесь…

- Наверное, да.

- Понял. Спасибо. Удачи!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/776329" frameborder="0"></iframe> Арас Агаларов, российский миллиардер - о создании госпиталя в «Крокус-ЭКСПО: «Через неделю больницу откроем. Никаких коммерческих интересов! Какая может быть выгода во время эпидемии?».Александр ГАМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ограничения нужны и на майские праздники»: Губернатор Подмосковья выступил с заявлением по коронавирусу

Андрей Воробьёв рассказал, что к этому обязывает сложная ситуация в больницах (подробности)