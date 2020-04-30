Как не подцепить клещевой энцефалит во время пандемии коронавируса: пять советов

Наступает прекрасное время начала мая, когда горожане рвутся из душных городов на просторы дачных пампасов. Однако этой весной важно помнить, что, в связи с напряженной санитарно-эпидемиологический обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, и на дачных территориях правила социального дистанцирования никто не отменял. Поездка на дачу не означает совместных застолий с другими семьями, находящимися, как и вы, на самоизоляции. Есть сейчас и еще одна забота, в лесах стали активно появляться клещи и уж точно никому не хочется подцепить клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) на фоне пандемии коронавируса.

Где этой весной распространен клещевой вирусный энцефалит?

На этот счет есть хорошие новости: по данным Роспотребнадзора этой весной в Москве и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) ситуация с клещевым вирусным энцефалитом благополучная. Наиболее тревожная ситуация сейчас в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном регионах, в Южном федеральном округе под ударом Крым и Севастополь. Из прилегающих к Московской области территорий, в разряд неблагополучных по КВЭ попали Тверская и Ярославская области.

Как можно заразиться?

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Клеща мы можем встретить не только в лесу, но и на своих садовых участках. Домой их могут принести собаки и кошки, мы можем занести клеща сами, на одежде, с цветами и ветками, принесенными с улицы. Заразиться КВЭ можно, раздавив клеща и расчесав кожу рядом.

Как защититься от клещей?

Если вы выходите в лес на прогулку, лучше надеть рубашку с длинным рукавом, манжеты должны плотно прилегать к запястьям. Рубашку нужно заправить в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрыть косынкой, капюшоном.

Можно воспользоваться и специальными средствами - репеллентами, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

По возвращении домой нужно осмотреть на одежду и тело, чтобы проверить, не принесли ли мы клещей. Также нужно позаботиться и о домашних животных. Удалять клещей с животных голыми руками не стоит, особенно, если на руках есть порезы или царапины. Собак и кошек можно защитить от клещей заранее, при помощи специальных средств (они продаются в любом зоомагазине), тем более, что это актуально и для городских прогулок с животными.

Клеща мы можем встретить не только в лесу, но и на своих садовых участкахФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Как снять клеща?

Самый правильный вариант – обратиться в травмпункт и довериться врачу. Но, если такой возможности нет, то снимать клеща нужно осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща нужно:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов,

- место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон),

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом,

- если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка) обработать 5% йодом.

Нужно ли прививаться?

Как сообщили в Роспотребнадзоре, ситуация с прививками от КВЭ сейчас решается самостоятельно в каждом отдельном регионе в зависимости от того, насколько острой является обстановка с распространением клещевого энцефалита. В подверженных распространению инфекции регионах, таких, как Сибирь, например, прививки от КВЭ по-прежнему актуальны, можно обратиться в медсанчасть и прививки сделают. Однако надо помнить, что прививочный курс длится 2 недели.

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