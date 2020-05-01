Заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев: В переходах футболистов заинтересованы целые цепочки агентов

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил мировой рейтинг самых преданных футболистов своему клубу. Он защищает ворота армейцев уже 17 лет и почти 4 месяца.

Прокомментировать достижение нашего вратаря мы попросили лучшего футболиста СССР 1972 года Евгения Ловчева.

- Евгений Серафимович, Игорь Акинфеев уже 17 лет в одном клубе.

- По-моему, Игорь Нетто играл в «Спартаке» более 18 лет.

- Да. А Лев Яшин 22 года был в «Динамо». Но это текущий рейтинг, составленный из футболистов, которые еще не завершили карьеру. А вы сколько лет играли в «Спартаке»?

- 10 лет с 1969 по 1978 годы.

- Вы однолюб?

- Я точно однолюб. И когда мне спартаковские болельщики начинают пихать, что я перебежал в «Динамо», то я говорю, что не в «Динамо» ушел, а ушел от Бескова. Мы с ним не сработались. А это разные вещи. Более того, я сегодня президент общества «Спартак».

- Это характер или стечение обстоятельств?

- Сейчас многое изменилось. В наше время у всех была четкая принадлежность к спортивному обществу, к клубу. При этом у нас были приблизительно одинаковые финансовые условия. Хотя в «Динамо» и ЦСКА имели чуть побольше, там за звания получали.

Сегодня же самыми преданными по принадлежности к клубу являются болельщики. А игроки нет. Да, они любят свои команды, будут потом, может, за ветеранов играть, а таких, как Игорь Акинфеев – их единицы. Даже Рауль для «Реала» был легендой, а пришел туда Мауриньо, который такой легендой никогда не был, взял, да и выгнал его.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил мировой рейтинг самых преданных футболистов своему клубуФото: GLOBAL LOOK PRESS

- Но в «Спартаке» текучка кадров гораздо больше, чем в ЦСКА.

- Это сейчас. Когда у нас клубом руководил Николай Петрович Старостин никакой текучки не было. Мало того, в клуб тренерами возвращались лучшие футболисты - Симонян, Исаев, Сальников, тот же Игорь Нетто. Люди, которые связали жизнь с этим клубом. Они нас воспитывали в этой любви. И в уважении. Оспартачивали, я бы сказал. Не случайно была когда-то фраза – спартаковский дух. Сегодня этого давно нет, потому что правят балом финансы, а футболисты стали расхожим товаром.

А потом, я думаю, что текучка кадров связана с самим устройством клуба и с его главным руководителем. Владелец «Спартака» Леонид Федун мало обращает внимания на команду, поэтому многие внутренние конфликты выплывают наружу. А вот из ЦСКА ничего не выплывает никогда, потому что Евгений Гинер ведет дело очень тонко. Вы заметили, что из ЦСКА практически никто в «Спартак» не переходил?

- Да. А из «Спартака» в ЦСКА?

- В наше время только Сережка Ольшанский, ну, в армию его забрали – это другое дело.

- Откуда это берется?

- Я помню, когда в 2006 году в ЦСКА приехал бразилец Жо, он в одном их первых интервью через месяц сказал: меня уже научили ненавидеть «Спартак». Прямо так и называлось интервью. Но, главное, в ЦСКА порядочно относились последние годы к игрокам. Вот братья Березуцкие отыграли много лет в армейском клубе, поработали тренерами за границей вместе с экс-тренером ЦСКА Леонидом Слуцким, а сейчас вернулись в свой родной клуб. И руководство им радо. Это отношение к людям, которые отдали себя команде. В «Спартаке» такого отношения сейчас нет. Однозначно. И к нам, ветеранам, даже не скажу, что хорошо относятся.

- На днях ВЭБ купил контрольный пакет акций ЦСКА. Это как-то повлияет на команду?

- Да нет. Все равно руководитель один – это Гинер. А спонсоры, совладельцы и владельцы могут быть разными. А то, что ребята, которые в ЦСКА играют, как бы не дергаются никуда, ну, это правильное поведение руководства.

- Говорят, что любой переход провоцирует агент футболиста, который с каждого трансфера снимает комиссионные.

- Еще какие. Но не он один. Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказывал, что когда «Спартак» тренировал Массимо Каррера, только в одной трансферной цепочке участвовало чуть ли не 8 человек! Футбол – это бизнес, и он провоцирует футболистов на частые переходы. С другой стороны, игрокам с агентами комфортно, что им не приходится самим выяснять отношения с клубом.

Но Игорь Акинфеев и ЦСКА - это исключение из правил, поэтому его достижение еще более весомо.

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