«Он боится!» Соловьев ответил на оскорбления от Уткина его детей и мамы

Продолжается скандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и блогером Василием Уткиным. Сора пошла из-за видео, в котором Уткин обвинил государство в бездействии в разгар коронавируса. Журналисту ответил Соловьев. Все перешло в ругань через соцсети.

Теперь Василий Уткин записал очередное оскорбительное видео, где прошелся по телеведущему, его маме и детям.

- Я посмотрел фрагментарно. Человек очень боится, - сказал «КП» Соловьев. - Ну, он подтверждает диагноз. Он рядом с собой положил странного вида расческу. И решил сэкономить мне деньги. Ведь я обещал оплатить ему парикмахера. А если по видео - Уткин глубоко больной человек, не владеющий фактологией. Он говорит, что я жадный. Ну, не знаю, кто тут жадный, но я несколько миллионов уже отправил на помощь медикам, я ничего не слышал о том, что хотя бы копейку отправил Уткин. Нанимать каких-то людей (чтобы расправиться с Уткиным, - ред.) - это болезненный бред. Говорит, что я хожу с двумя охранниками - это даже смешно. Нет никаких охранников.

Телеведущий сказал, что не собирается подавать в суд на Уткина.

- Ну, как можно подавать на сумасшедшего в суд? То, что он говорит о моих детях, свидетельствует, что он даже не понимает ответственность, которую рано или поздно ему придется нести. Он не верит же в кармические законы. Да, он же сам подавать на меня ничего не будет, но попросит, чтобы за него вступились и назвал ряд уважаемых людей. Это очень трогательно. Уткин сумасшедший, но он хайпит. Мне нравится, что он внимательно слушает то, что я ему говорю. А то, что он перекидывается на детей, то, что он пытается говорить о моей маме… Ну, он глубоко несчастный, одинокий, недолюбленный, немытый, нечесаный, дурной человечек. Когда-то обладавший талантом и по собственной вине все потерявший. Его реально жалко. Поэтому я готов оплатить его лечение, - отметил Соловьев.

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