Отмороженные пальцы альпиниста, трико колдунов из кожи друга и другие самые жуткие музейные экспонаты

На самоизоляции скучают не только простые граждане, но и музеи. Очумев от пандемии, западные кураторы решили выкладывать в твиттере самые жуткие экспонаты со своей работы. 17 апреля начало флешмобу положил Йоркширский музей, слывущий в музейном мире очень креативным. Ранее он предлагал делиться самыми скучными, красивыми и смертоносными предметами из коллекций, а перед Пасхой — самыми необычными яйцами.

Нынешний флешмоб, пятый по счету, носит называние #CreepiestObject, "ужасный экспонат". Для затравки Йоркшир выложил странную фотографию, похожую на гнездо хищной птицы.

"Это прическа итальянской дамы из захоронения 3-4 века, - пояснили авторы. - Как видите, в ней сохранились даже булавки. Чем крыть будете?"

Для затравки Йоркшир выложил странную фотографию, похожую на гнездо хищной птицы. Фото: twitter.com/YorkshireMuseum

Музейщики немедленно отозвались на призыв и радостно накидали таких фотографий, что зубы сводит.

Волшебное трико исландских колдунов. Фото: twitter.com/atli_vidar

Волшебное трико исландских колдунов

Единственный экземпляр кожаных брюк "науброк" (буквально - "некроподштанники"), хранится в исландском музее колдовства (Icelandic museum of Sorcery and Witchcraft). Больше некроподштанники не найдешь нигде, а ведь еще в 17 веке в таких лосинах щеголял каждый уважающий себя колдун Исландии.

Изготавливался предмет гардерба из кожи друга, с которым волшебник должен был договориться прежде, чем друг умрет. Процесс изготовления леггинцев был непрост. Нужно было выкопать тело, и так виртуозно содрать кожу с пояса до пят, чтобы на штанах не было порезов и швов. А в гульфик штанов полагалось запихнуть монетку, украденную на Пасху у вдовы. По поверьям, правильный науброк привлекал хозяину деньгу в неограниченном количестве.

Отрубленная нога Керри Джеймсон. Фото: twitter.com/YorkArtGallery

Отрубленная нога Керри Джеймсон

"Ребята, мы знаем, что победили. У отрезанной ноги Керри Джеймсон появились мини-ножки и уродская голова", - похвастался Музей искусств Йорка (York Art Gallery) и выложил фото почерневшей человеческой конечности, стилизованной под неведому зверушку.

Фото выглядело так ужасно, что впечатленные зрители, не разобравшись, тут же бросились писать музейщикам гневные письма, так, что тем пришлось оправдываться: "Успокойтесь, это нога не настоящая. Она из керамики, ее сделала британская художница Керри Джеймсон".

Морской хряк Тирпиц. Фото: twitter.com/I_W_M

Морской хряк Тирпиц

Имперский военный музей в Лондоне поделился головой и историей легендарного хряка Тирпица. В начале двадцатого века кабанчик жил на борту немецкого крейсера «Дрезден». Когда крейсер пошел ко дну в Тихом океане, животное бросили умирать вместе с "Дрезденом", но поросенок сумел спастись. Он долго плыл, пока, наконец, не добрался до британского судна "Глазго". Там-то моряки и назвали свинку Тирпицом в насмешку над немецким адмиралом и наградили орденом Железного креста как последнего покинувшего тонущий корабль. Тирпиц служил талисманом «Глазго», но когда война закончилась, его продали с аукциона на мясо, выручив баснословные 1785 фунтов стерлингов. Голова Тирпица хранится в музее.

"Он выглядит так, будто предвидел некоторые события", - отметили музейщики.

Замороженные пальцы майора Бронко. Фото: twitter.com/museum_owl

Замороженные пальцы майора Бронко

Глядишь на это фото и в голове звучит голос Земфиры: "За-амороженными пальцами в отсутствие горячей воды".

Фото экспоната выложил Британский Музей Национальной армии. Пальцы принадлежали майору Бронко Леину, члену первой общевойсковой экспедиции на вершину Эвереста. В 1976 году Бронко вместе с сержантом Бруми Строксом достигли вершины горы. Однако на обратном пути их занесло снегом, ночь солдаты провели в снежной яме. Товарищу Бронко, сержанту Строксу, стало совсем тяжко и Бронко пришлось снять перчатку, чтобы открыть для сержанта кислородный баллон. Делая это, он знал, что скорее всего, лишится пальцев из-за обморожения. Так и случилось. Кроме того, оба альпиниста лишились еще и пальцев ног, однако остались живы.

Овечье сердце от злых чар. Фото: twitter.com/profdanhicks

Овечье сердце от злых чар

На фоне прочих ужасов сердце овцы, больше напоминающее игольницу из-за торчащих из него булавок и гвоздей, кажется милой забавой. Как пояснили в антропологическом музее Pit Rivers Museum, экспонат был выполнен в 1911 году в Южном Девоне и использовался как спасение от злых чар.

Картинка вызвала ажиотаж в среде музейщиков и они наперегонки стали хвастаться подобным. "А у нас есть такое же голубиное сердце". "Подумаешь, а у нас есть такое же человечье".

Маска чумного доктора. Фото: twitter.com/DHMBerlin

Маска чумного доктора

Этим уже не таким страшным экспонатом похвастался Немецкий исторический музей. Пользователи отметили, что маска чумного доктора, дошедшая из 17 века, выглядела слегка иначе, нежели мы ее себе представляли.

Первая мобила. Фото: twitter.com/sim_manchester

Первая мобила

Вот казалось бы, куда лезть Британскому музею науки и промышленности (Science and Industry Museum). Что из своих недр он может противопоставить страшнючим мумиям и куклам с человеческими зубами из соседских музеев. Но тем не менее, и он принял участие во флешмобе, показав едва ли не самый страшный свой экспонат. "Эта первая мобила точно покажется кому-то ночным кошмаром", - подписали фото громоздкого черного ящика скучающие кураторы.

О других ужасах мы расскажем в следующих материалах, благо, что выбирать есть из чего: под публикацией музея уже более 800 ответов и почти 4000 ретвитов. Остается сожалеть, что Российские музеи почин не поддержали. Но о том, какие экспонаты из недр наших хранилищ древностей могли бы составить конкуренцию британским, немецким и американским чудесам - мы тоже расскажем.