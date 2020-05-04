Барашек Вилли из проклятого дома, куклы с человеческими зубами и другие жуткие экспонаты

Западные музеи достали из закромов самые страшные экспонаты и поделились ими с публикой. Сайт kp.ru уже писал об удивительном флешмобе, инициатором которого стал Йоркширский музей. 17 апреля в своем твиттере музей выложил фотографию прически мертвой женщины из захоронения начала нашей эры (прическа была довольно пышной, а в волосах сохранились шпильки) - и предложил коллегам тоже поделиться своими ужасными экспонатами.

Призыв не заставил себя долго ждать. В первой части материала мы рассказали об ужасных лосинах из кожи мертвеца, о пальцах майора Бронко и ноге, стилизованной под неведому зверушку.

Новая порция ужасов ждет вас ниже.

"Чулки смерти" от Элизы Льюис

Посмотришь на этот экспонат из Исторического музея Сент-Фаганса - и пройдешь мимо. Обычные носки, какие свяжет каждая уважающая себя бабушка. Но мурашки пробегут по коже, если прочтешь описание. Это не просто носки, а "чулки смерти", связанные в 1850 году Элизой Льюис. Женщина готовила себе "смертное". Она полагала, что чулки наденут на нее после того, как она умрет. Но ее воле не суждено было исполниться. Элиза страдала от водянки (отек мягких тканей). В последние годы ее тело раздуло до неузнаваемости и, когда она умерла, чулки по сравнению с ее огромными раздутыми ногами казались кукольными носочками.

Посмотришь на этот экспонат из Исторического музея Сент-Фаганса - и пройдешь мимо. Обычные носки, какие свяжет каждая уважающая себя бабушкаФото: Twitter.com

Призрак кузнеца начала века

"Стим музей" Ирландии очень любят ценители стимпанка, что неудивительно: здесь собрана отличная коллекция паровых двигателей. Однако для флешмоба музей предоставил не страшный двигатель, а фотографию с привидением. Приглядитесь - и увидите. За группой кузнецов виднеется призрачное лицо мальчика. "Вполне вероятно, что он тоже был частью стабильной команды и, возможно, двигался во время съемки, но все же немного жутковато", - отметили кураторы.

Кошка-арфистка

Уберите от экранов любителей котиков. Арфу, сделанную из чучела настоящего котенка, показали представители цифровой базы данных шведского культурного наследия. "Мы не музей, но у нас есть так много жутких вещей, - похвастались кураторы. - Одна из любимых: этот милый маленький котенок".

Кстати, развлекали детей такими замечательными игрушками совсем недавно: котенка с арфой смастерили в 1906 году.

Кошка-арфисткаФото: Twitter.com

Куклы с человеческими зубами

Манчестерская галерея "Плат Холл" поделилась кукольными головами. "Мы могли бы показать кучу жутких кукол, но коробки с восковыми головами все-таки круче. Посмотрите, как счастливо они ухмыляются".

Все бы ничего, на ежегодной московской выставке кукол мы видали болванки и пострашнее. Но бросает в дрожь приписка галерейщиков. "Зубы и волосы у этих болванок - настоящие, человеческие".

Куклы с человеческими зубамиФото: Twitter.com

Расписная китовая перепонка

Этот объект из шотландского музея естествознания можно назвать даже милым. Расписное непонятно что - всего лишь барабанная перепонка кита. Увлекательно и лишь слегка тревожно.

Расписная китовая перепонкаФото: Twitter.com

Лицо в лепешку

Канадский музей страха и удивления не подкачал. Посмотрев на это лицо, я пожалел, что не надел памперсы. "Это всего лишь детский манекен 19 века из Германии. Он хранился лицом вниз на отапливаемом чердаке, пока не превратился в эту морду. Пожалуйста, насаждайтесь", - гласила пояснительная запись.

Канадский музей страха и удивления не подкачалФото: Twitter.com

Жуткая куртка

Экспонат из Национального музея Ирландии - вовсе не куртка, как может показаться на первый взгляд, а часть тела древнего кельта, оставшаяся после ритуального жертвоприношения. Этому молодцу на момент смерти было около двадцати лет. Он умер где-то между 362 и 175 годами нашей эры. Перед смертью ему отрезали соски, разрубили на части и потом - сожгли. За что он удостоился такой чести - загадка. Судя по ухоженным ногтям, древний кельт был кем-то из правящей верхушки: с таким маникюром он не смог бы сам охотиться. Поэтому вряд ли страшная смерть была расплатой за преступление. Суровые кельты имели привычку ритуально умервщлять собственных правителей, как только недолгий срок их правления подходил к концу.

Экспонат из Национального музея Ирландии - вовсе не куртка, как может показаться на первый взглядФото: Twitter.com

Проклятущий барашек Вилли

Непонятно, разыграл ли твиттерян канадский PEI музей или в его закромах действительно нашлось место паранормальному объекту. Милого барашка на колесиках зовут Вилли. "Эта игрушка, найденная в 150-летнем особняке - проклята!" - утверждают кураторы.

Музейщики заявили, что Вилли двигается сам по себе. "Мы кладем его в одно место, а наутро находим в другом". По их словам, игрушка приводит в ужас молодых сотрудников, потому что, стоит им отвернуться, как Вилли приходит в движение и скрипит колесами, "направляясь в свои кошмары".

История Вилли очень взбудоражила пользователей. Несмотря на жесткую конкуренцию, барашек стал одним из победителей конкурса, про него сняли сюжет на BBC, а музей пообещал рассказывать о его житье-бытье и дальше.

Проклятущий барашек ВиллиФото: Twitter.com

Дюссельдорфский вампир

"Мы были бы совершенными дураками, если бы не запрыгнули на этот поезд", - написали владельцы канала "верить или не верить" и выложили ужасное фото мумифицированной головы "Дюссельдорфского вампира" Питера Куртена.

Куртен (1883 - 1931) был немецким серийным убийцей, признавшимся в совершении 68 убийств. В детстве он проявлял садистские наклонности: убивал птиц и пил их кровь. Десятилетним мальчиком, катаясь на плоту в Рейне утопил двух своих приятелей-сверстников. Взрослым человеком - по велению больной души убивал и выпивал кровь своих жертв.

Долгое время убийцу не могли найти, пока он сам не признался обо всем своей жене, которая и донесла на него в полицию. Вампира приговорили к казни, в день которой Куртен заявил:

Дюссельдорфский вампирФото: Twitter.com

- Надеюсь, что когда мне отсекут голову, я почувствую, как кровь хлынет из моей шеи. Это будет самое лучшее наслаждение, круче всего, что я испытывал до сих пор.

Мозг вампира до сих пор исследуют, а фото мумифицированной головы обошло все учебники по судебной психиатрии.

Следите за публикациями, потому что в следующий раз мы расскажем о самых страшных экспонатах из отечественных музеев.