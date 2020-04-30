Теплоходы просят воды: надежда на туристический сезон еще жива у судовладельцев

30 апреля десятки теплоходов страны должны были отправиться в первые туристические рейсы. Но коронавирус эти планы перечеркнул. Все апрельские и майские речные круизы отменены. О банкетных и прогулочных рейсах нет и речи. «Комсомолка» поговорила с руководителями круизных компаний, судовладельцами и представителями туриндустрии о том, ждать ли открытия речной навигации?

ЗАПРЕТИЛИ БРАТЬ ПРЕДОПЛАТУ

Прогулочные суда, которые заказывают на дни рождения, свадьбы, корпоративы и прочее, традиционно открывали сезон раньше круизников.

- Экскурсионно-прогулочный флот должен был начать работу, самое позднее, с 20 апреля, - объясняет Кирилл Евдокимов, президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота, гендиректор компании «Московский банкетный флот». - Некоторое компании выходили в рейсы и раньше. Сейчас на движение пассажирских судов указом мэра наложен запрет. Мы ориентируемся на выход к 1 июня.

По словам главы ассоциации, после ослабления карантинных мер судовладельцы будут просить власти позволить отрасли начать работать одной из первых, так как все суда имеют проветриваемые палубы, что позволяет минимизировать риски.

- Но даже если разрешать работать, никто не знает, каким будет спрос. Есть опасения, что он не восстановится, - продолжает Евдокимов. - Кроме того, большая часть судовладельцев зарабатывали не только на билетах, но и на работе буфетов на борту теплоходов. Думаю, с ресторанами и закусочными на борту будет проблема, и мы в этом году лишимся значительной части доходов. По нашим расчетам, минимально мы потеряем 900 миллионов рублей только до 1 июня.

Прогулочные суда традиционно открывали сезон раньше круизниковФото: Михаил ФРОЛОВ

Судовладелец подчеркнул, что из-за сложившейся ситуации он и многие его коллеги не рискуют брать деньги за заказы на лето.

- Зимой флот не работает, а затраты идут. Поэтому все предоплаты, которые судовладельцы получают в зимне-весенний период, уходят на покрытие текущих затрат, подготовку флота в апреле, - подчеркивает Евдокимов. - То есть все принятые судовладельцами деньги уже проедены и при отмене рейса отдавать физически нечего. Мы можем забронировать рейс, но без денег. Я, как судовладелец, запретил брать предоплаты.

При этом представители отрасли опасаются, что навигации может не быть вообще. В случае, если пойдет вторая волна эпидемии, возвращение к нормальной жизни может произойти не раньше сентября, когда навигация заканчивается. В этом случае для туристических судоходных компаний потеря не одного месяца, а целого сезона лишит годовых доходов и может обернуться экономической катастрофой.

Большая часть судовладельцев зарабатывали не только на билетах, но и на работе буфетов на борту теплоходовФото: Нигина БЕРОЕВА

ОТКРЫЛИ ПРОДАЖИ ТУРОВ НА 2021 ГОД

Но все же круизные компании ждут открытия навигации с 1 июня и надеются, что она состоится. Многие круизные суда приравнены к пансионатам, а они решением властей закрыты до первого дня лета.

- Мы остановили продажу круизов, потому что не понимаем, на какое время их можно продавать, - объясняет Светлана Гончарова, заместитель генерального директора «Мостурфлот». - Сейчас занимаемся пересадкой туристов с отмененных майских круизов. Вернуть деньги хотят только 10% клиентов. Большинство готово перенести путешествие либо на более поздние даты в этом году, либо на 2021 год. Специально под эту ситуацию компания составила расписание идентичное этому году, чтобы люди, которые не отдохнули в этом году, могли выбрать точно такой же круиз в следующем году. Кроме того, при пересадке мы предлагаем дополнительную скидку на следующий тур.

ЗАЧЕТ 125% ПРИ ПЕРЕБРОНИРОВАНИИ

Продолжили продавать круизы большие компании, которые предлагают путешествия не только по европейской части России, но и по сибирским рекам, а также морские и международные круизы.

- Мы исходим из постановления правительства по поводу пансионатов и санаториев, которые до 1 июня закрыты. К тому же есть ощущение, что в июне страна будет возвращаться к нормальной жизни, - рассказывает Александр Сахаров, гендиректор круизной компании «Инфофлот». - Поэтому продажи сейчас идут, в том числе и на 2021 год. В принципе, обстановка более-менее понятная.

В нынешней ситуации туристы и сами бы не поехали в круизы, даже если бы такая возможность была. Поэтому многие из них относятся с пониманием к переносу даты поездки. Тем более что при перебронировании они получают скидки.

- Те, кто попадает под снятие рейсов, получают от 15 до 25% процентов дополнительных бонусов, - уточняет Сахаров. - Это позволяет поехать или в более длинный круиз, или в каюте классом выше. Такая поддержка для клиентов существует у всех круизных компаний. Кроме того, мы до середины мая продлили сезонные скидки. В общем же цены на круизы остались стабильны. На 2021 год все компании выходят с ценой этого года.

ЗА СТОЛИКОМ ТОЛЬКО СЕМЬЯ, А КАРАНТИН В КАЮТЕ

Истории с «зараженными» океанскими лайнерами с одной стороны напугали потенциальных туристов, с другой стороны дали возможность нашим компаниям тщательнее подготовиться к внештатным ситуациям.

- В какой-то степени меры безопасности даже избыточные, - добавляет Александр Сахаров. – Дезинфекцию и уборку по несколько раз в день мы проводили и до вируса. Это наша обычная, плановая работа. На всякий случай закупили инфракрасные термометры, чтобы даже в случае малейшей опасности все эти угрозы купировались.

Истории с «зараженными» океанскими лайнерами напугали потенциальных туристовФото: REUTERS

- У нас есть преимущества перед круизными лайнерами, которые попали в первые дни заражения коронавирусом, - говорит Светлана Гончарова. - Мы готовимся, изучаем новые данные. И даже разработали методичку, как определять зараженных, ограничивать доступ к больным людям и прочее. Сейчас появились быстрые тесты, которые обязательно будут на борту. Также еще в самом начале эпидемии мы сразу запаслись большим количеством масок, дезсредств, ламп для обеззараживания помещений. Всем этим обеспечен каждый теплоход. Разработали и технологию обслуживания в ресторане. Чтобы туристы не обедали скученно, за столиком будут сидеть только члены семьи, живущие в одной каюте. На корабле есть бокс-изолятор для больных. Если будет несколько людей, то все просто — изолятором может быть каждая каюта, куда будет доставлять еду экипаж.

ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ БУДЕТ ЗАКРЫТ МИНИМУМ ДО АВГУСТА

Круизный и прогулочно-экскурсионный флот полностью готов к навигации, компании на низком старте. 30 апреля, когда должна была открыться навигация, судовладельцы и туристы запустили флешмоб, выпуская бумажные кораблики в ванных, тазиках, или на дачных водоемах или речках. Все надеются, что в этом сезоне навигация все-таки состоится. Однако даже если теплоходам разрешат ходить с 1 июня, неясна ситуация с открытием межрегионального сообщения.

- Думаю, в этом году навигация будет короткой, - предполагает Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ). - Но она будет. Самое главное, чтобы возобновилось движение между регионами. Есть поручение президента до 5 мая разработать выход из кризисного состояния с обеспечением безопасности для потребителя. Но в каждом регионе своя специфика карантинных мер.

Богатые путешественники вместо заграниц могут поехать по русским рекамФото: Рамиль ГАЛИ

При этом Барзыкин убежден, что любого рода внутренний туризм, включая речной, будет особо востребован после эпидемии.

- Восстановление туризма во всех странах идет с внутреннего туризма, и Россия - не исключение, - считает вице-президент РСТ. - А выездной туризм будет закрыт как минимум до августа. И это оптимистичный прогноз, причем по отдельным странам. В целом выездной туризм восстановится только со следующего года. По внутреннему туризму официальное открытие здравниц заявлено с 1 июня. С учетом дефицита предложения, и круизное направление будет более востребовано.