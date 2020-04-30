2020-04-30T21:09:53+03:00
Здоровье

«Худеем на карантине»: еда полезная и не очень

В эфире четвёртый выпуск марафона «Комсомольской правды»
Ксения ВЛАДИМИРОВА
Поделиться:
Тема очередного выпуска «Еда»Тема очередного выпуска «Еда»Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Напомним, 20 апреля 2020 года «Комсомольская правда» начала марафон, в котором три участницы учатся вести здоровый образ жизни в условиях самоизоляции. Помогают им в этом авторитетные эксперты – эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, автор Телеграмм и Инстаграм каналов Doctor Pavlova Зухра Павлова, психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Инга Корягина, спортивная семья Вячеслав и Екатерина Малафеевы.

Наступил десятый день марафона. Наши участницы ежедневно делают упражнения, следят за питанием и разбираются в своих психологических зависимостях.

В этой серии участницы нашего марафона получают консультации врача-диетолога Зухры Павловой

В этой серии участницы нашего марафона получают консультации врача-диетолога Зухры Павловой

Тема очередного выпуска «Еда». Поесть все мы очень любим. Одни обожают сладости, другие мясо. Третьи предпочитают и первое, и второе, да еще и с хрустящим хлебушком. Мммм! От всего этого на талии наплывают лишние килограммы. А потом начинается малоподвижный образ жизни и, как итог, целый букет заболеваний. Как правильно питаться? Выяснилось, голодовка не поможет. Что же тогда? В этой серии участницы нашего марафона получают консультации врача-диетолога Зухры Павловой.

У каждой из участниц – специалиста по недвижимости Аллы, радиоведущей Екатерины и журналиста Оксаны, есть свои любимые продукты (скажем прямо отнюдь не из числа полезных), а также гастрономические привычки, закрепленные годами.

Алле удалось кардинально изменить свой рацион, теперь она готовит печеные кабачки и вареных кальмаров.

Катя страдает от того, что вечером нельзя есть. А это требует от нее больших усилий: надо что-то придумать, чтобы отвлечь себя от мыслей о еде.

Оксана отказалась от сладкого, но не перестала мечтать о шоколадках. Зато в ее питании стало больше фруктов.

Участницы эксперимента: радиоведущая Екатерина (44 года), брокер Алла (49 лет) и журналист Оксана (43 года).

Участницы эксперимента: радиоведущая Екатерина (44 года), брокер Алла (49 лет) и журналист Оксана (43 года).

Зухра Павлова не спускает глаз с наших участниц. Она понятно и доходчиво рассказывает о продуктах: как их есть, когда их есть, а что вообще надо исключить из своего рациона.

Эти рекомендации, безусловно, помогут всем. Так что, смотрим новую серию и делаем заметки в блокнотике!

Через несколько дней нас ждет пятый, заключительный выпуск марафона «Худеем на карантине». Мы подведем итоги и узнаем, как изменилась жизнь наших участниц и к каким результатам они пришли. Не пропустите!

Худеем на карантине: реалити-шоу. Часть 4.Участницы отказываются от вредной привычки все время перекусывать. Вместо этого они ведут дневники питания и учатся договариваться сами с собой. В этой серии – диетолог-эндокринолог Зухра Павлова и ее консультации о правильном питании на карантине.

Все выпуски нашего реалити-шоу смотрите в спецпроекте «Худеем на карантине» ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марафон «Худеем на карантине»: дельные советы от спортивных профи

Итак, марафон «Комсомольской правды», призванный направить участниц в сторону здорового образа жизни, выруливает на финишную прямую! Напомним, из множества претендентов на участие в марафоне мы выбрали трех женщин с типичными проблемами. Специалист по недвижимости Алла (49 лет), радиоведущая Екатерина и журналист Оксана – очень занятые, с семьями, работой, домашними заданиями на удаленке. За время карантина каждая из них обзавелась не только свободным временем, но и лишними килограммами. Набрали их очень быстро, а вот сил и знаний, чтобы сбросить, явно не хватает. Именно в этом и помогает наш марафон (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Укус пчелы: признаки и первая помощь
Кто будет спорить, что пчелы — одни из самых полезных насекомых на планете? Например, 70% всей пищи, которую потребляются люди, появляется благодаря пчелам. Между тем есть другая статистика: ежегодно от укуса пчел умирает 50-100 человек. Почему их укусы м
Лишай у человека: симптомы, лечение, диагностика
Многие люди при упоминании слова «лишай» считают, что любые виды этой болезни опасны и заразны. Но существует много разных форм этих кожных патологий, и заразными из них являются единицы. Остальные — это кожные болезни, которые выглядят не очень эстетично
Пиелонефрит у женщин: симптомы, диагностика, лечение
Пиелонефрит у женщин — это инфекционное воспалительное заболевание почек. Его нужно срочно лечить, иначе оно может привести к серьезным осложнениям — почечной недостаточности, абсцессу почки и даже сепсису
Бразильский орех: польза и вред для организма
Очень полезный и не менее вкусный экзотический бразильский орех, является источником микро- и макроэлементов, положительно сказывающихся на работе организма человека. Употребление 1 орешка в день, восполняет суточную норму селена, который в свою очередь п
Лучшие пробиотики для кишечника
Многие знают: если в животе бурлит, есть проблемы с аппетитом или недавно вы пропили антибиотики – нужен курс пробиотиков. Что это за соединения, чем они помогут? И какие из них – лучшие пробиотики для кишечника, по какому критерию их выбирать?
Мочевая кислота в крови
Мочевая кислота – естественный продукт распада употребляемой человеком пищи, в особенности белковой. Ее остатки перерабатываются из крови почками и выходят с мочой. Однако если что-то идет не так, почки не могут справиться со своей задачей и уровень мочев
Новости 24
У Михаила Мишустина симптомом коронавируса стала высокая температура
Кабмин будет работать в штатном режиме, несмотря на заболевание Мишустина коронавирусом
Мишустин призвал россиян оставаться дома
«Давайте побережем себя, родных и близких»: Собянин призвал москвичей оставаться дома
Андрей Белоусов - исполняющий обязанности премьер-министра России: указ о назначении подписал Владимир Путин
Путин попросил заболевшего коронавирусом Мишустина позвонить ему из больницы
Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
"Чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием": врач показал палату пациентов на ИВЛ
Собянин: складывается благодушное ощущение, что Москва вышла на пик заболеваемости по коронавирусу
Во многих регионах России учебный год может закончиться в середине мая
Путин потребовал учесть «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики
Две недели в обсерваторе: в Нижегородской области ввели ограничение на въезд
«Хайп для украинских депутатов»: В Госдуме оценили призывы Рады усилить давление на Россию
Главврач ГКБ№52 Марьяна Лысенко: «Пустые койки в реанимации - это не снижение числа заболевших, это чьи-то ушедшие жизни»
Разведка США; коронавирус не был создан искусственно
Проценко: за время пандемии коронавирусом заболели 26 сотрудников больницы в Коммунарке
Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице
ВОЗ назвала 12 мая «логичной датой» для смягчения ограничений по коронавирусу в России
Роспотребнадзор сообщил, когда будут первые результаты испытания вакцин от коронавируса
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 мая
Вася Ложкин сделал маски с авторскими принтами
Верховный суд прокомментировал порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса