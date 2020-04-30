«Худеем на карантине»: еда полезная и не очень

Напомним, 20 апреля 2020 года «Комсомольская правда» начала марафон, в котором три участницы учатся вести здоровый образ жизни в условиях самоизоляции. Помогают им в этом авторитетные эксперты – эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, автор Телеграмм и Инстаграм каналов Doctor Pavlova Зухра Павлова, психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Инга Корягина, спортивная семья Вячеслав и Екатерина Малафеевы.

Наступил десятый день марафона. Наши участницы ежедневно делают упражнения, следят за питанием и разбираются в своих психологических зависимостях.

В этой серии участницы нашего марафона получают консультации врача-диетолога Зухры Павловой

Тема очередного выпуска «Еда». Поесть все мы очень любим. Одни обожают сладости, другие мясо. Третьи предпочитают и первое, и второе, да еще и с хрустящим хлебушком. Мммм! От всего этого на талии наплывают лишние килограммы. А потом начинается малоподвижный образ жизни и, как итог, целый букет заболеваний. Как правильно питаться? Выяснилось, голодовка не поможет. Что же тогда? В этой серии участницы нашего марафона получают консультации врача-диетолога Зухры Павловой.

У каждой из участниц – специалиста по недвижимости Аллы, радиоведущей Екатерины и журналиста Оксаны, есть свои любимые продукты (скажем прямо отнюдь не из числа полезных), а также гастрономические привычки, закрепленные годами.

Алле удалось кардинально изменить свой рацион, теперь она готовит печеные кабачки и вареных кальмаров.

Катя страдает от того, что вечером нельзя есть. А это требует от нее больших усилий: надо что-то придумать, чтобы отвлечь себя от мыслей о еде.

Оксана отказалась от сладкого, но не перестала мечтать о шоколадках. Зато в ее питании стало больше фруктов.

Участницы эксперимента: радиоведущая Екатерина (44 года), брокер Алла (49 лет) и журналист Оксана (43 года).

Зухра Павлова не спускает глаз с наших участниц. Она понятно и доходчиво рассказывает о продуктах: как их есть, когда их есть, а что вообще надо исключить из своего рациона.

Эти рекомендации, безусловно, помогут всем. Так что, смотрим новую серию и делаем заметки в блокнотике!

Через несколько дней нас ждет пятый, заключительный выпуск марафона «Худеем на карантине». Мы подведем итоги и узнаем, как изменилась жизнь наших участниц и к каким результатам они пришли. Не пропустите!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776451" frameborder="0"></iframe> Худеем на карантине: реалити-шоу. Часть 4.Участницы отказываются от вредной привычки все время перекусывать. Вместо этого они ведут дневники питания и учатся договариваться сами с собой. В этой серии – диетолог-эндокринолог Зухра Павлова и ее консультации о правильном питании на карантине.

Все выпуски нашего реалити-шоу смотрите в спецпроекте «Худеем на карантине» ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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Итак, марафон «Комсомольской правды», призванный направить участниц в сторону здорового образа жизни, выруливает на финишную прямую! Напомним, из множества претендентов на участие в марафоне мы выбрали трех женщин с типичными проблемами. Специалист по недвижимости Алла (49 лет), радиоведущая Екатерина и журналист Оксана – очень занятые, с семьями, работой, домашними заданиями на удаленке. За время карантина каждая из них обзавелась не только свободным временем, но и лишними килограммами. Набрали их очень быстро, а вот сил и знаний, чтобы сбросить, явно не хватает. Именно в этом и помогает наш марафон (подробности)