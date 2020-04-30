"Ему уже три месяца": сын умершей от рака Алены Бондарчук Костя Крюков показал нового члена семьи

Костя Крюков вот уже более шести лет счастлив в браке с Алиной Алексеевой. Супруги души друг в друге не чают. Правда, наследниками они не спешат обзаводиться и все время уделяют друг другу. На всех светских мероприятиях супруги появляются вместе. Публика не раз отмечала, что сын скочавшейся от рака актрисы Алены Бондарчук и его избранница выглядят очень гармонично и благородно. А недавно стало известно, что в их семье произошло радостное событие.

Костя Крюков принадлежит к одной из самых прославленных кинематографических династий страны. Его дедушка - легендарный режиссер Сергей Бондарчук. Бабушка - знаменитая актриса Ирина Скобцева, дядя - известный режиссер Федор Бондарчук.

Родители Константина - актриса Алена Бондарчук и доктор философских наук Виталий Крюков. Наследник знаменитой династии не собирался идти в актерскую профессию. Все произошло совершенно случайно. Дебют Крюкова в кино состоялся в 2005 году, когда молодой человек появился на экранах в роли "Джоконды" в фильме "9 рота".

kkrukov Представляю Вам нашего нового члены семьи!

Сейчас в послужном списке Кости - более 50 ролей. Он успешен не только в профессии, но и в личной жизни. Молодой человек обожает красавицу-жену Алину. А недавно в их семье произошло радостное событие. Супруги завели щенка.

"Представляю Вам нашего нового члены семьи! Его зовут Боно! Ему уже три месяца, полтора из которых он скрашивает нашу самоизоляцию. Боно принадлежит к породе ЙоркиПу. Папа - Пудель (Умный), а мама Йорк (Красивая). Все как у настоящего Gentleman!", - хвастается актер.

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Щенка ему подарили друзья на день рождения. "И тем самым осуществили одну из моих самых больших мечт! Я всегда хотел собаку, но аллергия не позволяла, а эти породы гипоаллергенны! Это реально один из лучших подарков в жизни! Жду от вас советов по воспитанию", - обратился 35-летний артист к поклонникам.

Напомним, 11 лет назад в жизни Кости Крюкова произошла трагедия. В 2009 году умерла его мама. Причиной смерти 47-летней актрисы было онкологическое заболевание. "Тогда впервые в жизни я ощутил себя абсолютно беззащитным", - признавался Крюков в одном из интервью.

lisiixvost Сладкий пирожок теперь у нас живет! Никогда у меня не было собаки, и я даже не могла подумать, что это такая большая радость! Это тот случай, когда подарок мужу на День рождения становится твоим лучшим другом

По словам актера, в 2008 году мать сказала ему, что серьезно больна. Он в это время был на съемках и считал, что родительница сможет победить смертельную болезнь. Крюков заявил, что мама никогда не теряла любви к жизни, веры в Бога, в себя и в добро.