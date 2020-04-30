2020-04-30T21:19:16+03:00
Звезды

"Ему уже три месяца": сын умершей от рака Алены Бондарчук Костя Крюков показал нового члена семьи

Актер безмерно счастлив, что его заветная мечта исполнилась
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Костя Крюков принадлежит к одной из самых прославленных кинематографических династий страныКостя Крюков принадлежит к одной из самых прославленных кинематографических династий страныФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Костя Крюков вот уже более шести лет счастлив в браке с Алиной Алексеевой. Супруги души друг в друге не чают. Правда, наследниками они не спешат обзаводиться и все время уделяют друг другу. На всех светских мероприятиях супруги появляются вместе. Публика не раз отмечала, что сын скочавшейся от рака актрисы Алены Бондарчук и его избранница выглядят очень гармонично и благородно. А недавно стало известно, что в их семье произошло радостное событие.

Костя Крюков принадлежит к одной из самых прославленных кинематографических династий страны. Его дедушка - легендарный режиссер Сергей Бондарчук. Бабушка - знаменитая актриса Ирина Скобцева, дядя - известный режиссер Федор Бондарчук.

Родители Константина - актриса Алена Бондарчук и доктор философских наук Виталий Крюков. Наследник знаменитой династии не собирался идти в актерскую профессию. Все произошло совершенно случайно. Дебют Крюкова в кино состоялся в 2005 году, когда молодой человек появился на экранах в роли "Джоконды" в фильме "9 рота".

kkrukovkkrukov
Представляю Вам нашего нового члены семьи!
3338 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Сейчас в послужном списке Кости - более 50 ролей. Он успешен не только в профессии, но и в личной жизни. Молодой человек обожает красавицу-жену Алину. А недавно в их семье произошло радостное событие. Супруги завели щенка.

"Представляю Вам нашего нового члены семьи! Его зовут Боно! Ему уже три месяца, полтора из которых он скрашивает нашу самоизоляцию. Боно принадлежит к породе ЙоркиПу. Папа - Пудель (Умный), а мама Йорк (Красивая). Все как у настоящего Gentleman!", - хвастается актер.

lisiixvostlisiixvost
Малыш Боно предлагает вам не грустить
815 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Щенка ему подарили друзья на день рождения. "И тем самым осуществили одну из моих самых больших мечт! Я всегда хотел собаку, но аллергия не позволяла, а эти породы гипоаллергенны! Это реально один из лучших подарков в жизни! Жду от вас советов по воспитанию", - обратился 35-летний артист к поклонникам.

Напомним, 11 лет назад в жизни Кости Крюкова произошла трагедия. В 2009 году умерла его мама. Причиной смерти 47-летней актрисы было онкологическое заболевание. "Тогда впервые в жизни я ощутил себя абсолютно беззащитным", - признавался Крюков в одном из интервью.

lisiixvostlisiixvost
Сладкий пирожок теперь у нас живет! Никогда у меня не было собаки, и я даже не могла подумать, что это такая большая радость! Это тот случай, когда подарок мужу на День рождения становится твоим лучшим другом
1061 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам актера, в 2008 году мать сказала ему, что серьезно больна. Он в это время был на съемках и считал, что родительница сможет победить смертельную болезнь. Крюков заявил, что мама никогда не теряла любви к жизни, веры в Бога, в себя и в добро.

Костя Крюков показал своего малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Гипнолог Иса Багиров — о своих сеансах на радио «КП»: «Я избавлю слушателей от негативных эмоций и активирую радость»
Один из главных специалистов по гипнозу в России обещает аудитории избавление от грусти и печали всех мастей. Багиров доказывает это в эфире пять дней в неделю — с понедельника по пятницу в полдень и полночь
Новости 24
США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 210 тыс.
Более 170 работников предприятий Роскосмоса заразились коронавирусом
Тест на коронавирус зампреда правительства Хуснуллина отрицательный
Михаил Мишустин будет лечиться от коронавируса в больнице
У Михаила Мишустина симптомом коронавируса стала высокая температура
Кабмин будет работать в штатном режиме, несмотря на заболевание Мишустина коронавирусом
Мишустин призвал россиян оставаться дома
«Давайте побережем себя, родных и близких»: Собянин призвал москвичей оставаться дома
Андрей Белоусов - исполняющий обязанности премьер-министра России: указ о назначении подписал Владимир Путин
Путин попросил заболевшего коронавирусом Мишустина позвонить ему из больницы
Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
"Чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием": врач показал палату пациентов на ИВЛ
Собянин: складывается благодушное ощущение, что Москва вышла на пик заболеваемости по коронавирусу
Во многих регионах России учебный год может закончиться в середине мая
Путин потребовал учесть «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики
Две недели в обсерваторе: в Нижегородской области ввели ограничение на въезд
«Хайп для украинских депутатов»: В Госдуме оценили призывы Рады усилить давление на Россию
Главврач ГКБ№52 Марьяна Лысенко: «Пустые койки в реанимации - это не снижение числа заболевших, это чьи-то ушедшие жизни»
Разведка США; коронавирус не был создан искусственно
Проценко: за время пандемии коронавирусом заболели 26 сотрудников больницы в Коммунарке
Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице
ВОЗ назвала 12 мая «логичной датой» для смягчения ограничений по коронавирусу в России
Роспотребнадзор сообщил, когда будут первые результаты испытания вакцин от коронавируса
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 мая
Вася Ложкин сделал маски с авторскими принтами
Верховный суд прокомментировал порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса