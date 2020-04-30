Эксперт: «В отсутствие Мишустина в правительстве никто не рискнет пойти на резкие движения»
Премьер-министр Михаил Мишустин госпитализирован после того, как положительный результат дал тест на наличие у него коронавирусной инфекции. После этого указом президента исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Однако сообщается, что он будет консультироваться по видеосвязи с Мишустиным по важным вопросам. В эфире Радио "Комсомольская Правда" политолог Георгий Бовт ответил, изменится ли работа правительства, пока его председатель находится на больничном.
- Если вы внимательно смотрели выступление Путина, то он сказал: «Ключевые решения все равно без вас принимать не будем». Хотя, конечно, можно допустить всякую конспирологию, что под шумок кто-то что-то провернет, поскольку изменился характер принятия решения. Такое может быть, но, думаю, что это мелочи по сравнению с тем, что происходит вообще. Принципиально ничего не изменится, я думаю. Кто возьмет на себя риск принять какое-то резкое решение, о котором премьер, поправившись, скажет: «Вы что тут наделали?» Это риск. Резких решений никто не будет делать.
- Это чрезвычайная ситуация или особо ничего страшного здесь нет?
- Надо пожелать здоровья премьеру… чтобы все прошло в легкой форме, конечно же. Потому что мы знаем, что проходит в разной. Борис Джонсон, например, болел довольно тяжело. И там его заместитель принимал какие-то действительно важные решения, поскольку тот был в отключке несколько дней. Я надеюсь, что у нас все обойдется без этого. Чрезвычайщины, подчеркиваю, по сравнению с тем, что происходит вообще, я бы здесь не видел.
У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.Премьер-министр России Михаил Мишустин на онлайн-совещании с российским лидером Владимиром Путиным в четверг сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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