2020-04-13T16:04:47+03:00
В мире

Состояние здоровья Бориса Джонсона: британский премьер выздоровел от коронавируса

Пока Борис Джонсон не работает, набираясь сил и поправляя здоровье в своём загородном поместье
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Фото: REUTERS
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За последнюю тысячу лет ни один вражеский солдат не смог ступить на Британские острова. Но они капитулировали перед невидимым врагом — коронавирусом. К середине апреля в Британии — почти 85 тыс. заболевших, из них 10,6 тыс. умерших.

«Чума 2020 года» не обошла и первых лиц. В лёгкой форме «короной» переболел венценосный принц Чарльз — сын королевы Елизаветы II. Сейчас он выздоровел, но, как все подданные, сохраняет самоизоляцию.

Куда хуже пришлось премьер-министру Борису Джонсону. Ему 55 лет (по возрасту — уже близко к группе риска), за состоянием здоровья почти не следит, ест много жирного и сладкого, а запивает кока-колой. К тому же, не щадя сил, работает: надо довершить обещанный «Брексит» — выход Великобритании из ЕС.

Знак "Поправляйся скорее, Борис!" на улице города Суиннертон, Великобритания. Фото: REUTERS

Знак "Поправляйся скорее, Борис!" на улице города Суиннертон, Великобритания.Фото: REUTERS

В общем, для коронавируса «царь Борис» оказался лакомой жертвой. Болезнь у него нашли ещё в конце марта. К 6 апреля самочувствие премьера ухудшилось, пару дней он даже провёл в палате для интенсивной терапии. Но теперь, к счастью, пошёл на поправку и выписался.

— Пока никакой работы, включая даже совещания по видеосвязи! — предупреждают врачи.

При этом уже в четверг правительство Британии соберется (дистанционно) на заседание: продлевать режим всеобщей самоизоляции — или нет? Но, похоже, судьбоносное решение примут без Джонсона. Премьер набирается сил на свежем воздухе, в своём поместье Бьюкингхемпшир — скромном трёхэтажном доме из красного кирпича на два десятка комнат. Вдали от суеты, зато рядом с молодой возлюбленной — Кэрри Саймондс, которая ждёт от него ребёнка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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