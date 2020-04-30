Статистика по коронавирусу в Словакии каждый день приносит утешительные вести: вновь заболевших все меньше и меньше.

Вот уже несколько дней их количество исчисляется единицами.

И правительство страны разработало план постепенного выхода из карантина.

Дарья Гамова, наш внештатный корреспондент из Словакии: «Жители Братиславы после карантина вновь «отвоевывают» места отдыха у диких кабанов». 00:00 00:00

Процесс намерены провести в 4 этапа.

Первый этап начался еще 22 апреля, когда разрешили работать магазинам с небольшой площадью, открытым рынкам, различным видам сервиса.

Словакия планирует выйти из карантина по коронавирусу в четыре этапаФото: Дарья ГАМОВА

По плану, первый этап может продлиться 2 недели.

На втором этапе должны уже возобновить работу такси, парикмахерские, маникюрные салоны и магазины с большей площадью.

Планируют даже разрешить свадьбы и богослужения.

На третьем этапе вновь зашумят летние террасы ресторанов, распахнут двери музеи и библиотеки.

И, наконец, на 4-м этапе порадуются уже и любители театров, кинокартин, спортивные залов.

И, да – к радости родителей, в свои классы отправятся истомившиеся по школе озорники.

Сроки этапов достаточно условные, смягчение режима изоляции будет зависеть от обстановки. Если послабления вызовут новую волну заболевших коронавирусом, ограничения могут и продлить, а процесс выходя из карантина - замедлить.

При этом власти подчеркивают: все санитарные правила безопасности - использование медицинских масок, дезинфекция рук, соблюдение социальной дистанция - пока сохраняются.

Но люди уже к этому привыкли, никакого дискомфорта никто не испытывает и злостных нарушителей не видно.

На улицах и в зеленых зонах становится все больше и больше гуляющих горожан. Ходят поодиночке или семейными парами, на безопасном расстоянии друг от друга.

Статистика по коронавирусу в Словакии каждый день приносит утешительные вестиФото: Дарья ГАМОВА

На днях, гуляя с собакой в парке, который прилегает к лесу, встретила дикого кабана. Молоденький, еще не заматеревший, видимо, подросток, - зверь безмятежно щипал свежую травку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/776484" frameborder="0"></iframe> Жители Братиславы после карантина вновь «отвоевывают» места отдыха у диких кабанов».

Наверное, почуяв нас, кабанчик насторожился, а потом деловито пересек пешеходную дорожку, по которой в этот момент прогуливались граждане, и неспешно потрусил в чащу. (см. видео)

Вообще, местные жители говорят, что в этом лесу на диких хрюшек и оленей можно было наткнуться и в докарантинные времена. Но нынче звери - за два месяца эпидемии - так, видимо, привыкли к безлюдью, что окончательно осмелели и вышли на городские окраины...