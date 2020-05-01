2020-05-01T11:01:16+03:00
Политика

Профсоюзы 1 мая выступили за национализацию ряда российских предприятий

Митинги в этом году проходят только в интернете
Виктор МАТРОСОВ
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С обращением к своим соратникам выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил ШмаковС обращением к своим соратникам выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил ШмаковФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Традиционные первомайские митинги профсоюзов в этом году проходят в формате онлайн-переклички в связи с коронавирусными ограничениями.

С обращением к своим соратникам выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Он сообщил, что в этом году акция проходит под лозунгом «Солидарность сильнее заразы» и выдвинул «ряд серьезных управленческих шагов, которые должны поддерживать экономическую стабильность».

Среди мер по поддержки российской экономики Шмаков назвал:

- наращивание денежного предложения для поддержания внутреннего спроса;

- предоставление безотлагательной помощи предприятиям для создания рабочих мест и поддержки доходов граждан;

- повышение эффективности антимонопольной политики для подавления инфляции, пресечение ценовых сговоров, разумная политики регулирования цен, особенно на лекарства и продукты питания;

- возможность национализации ряда системообразующих предприятий и узлов инфраструктуры, включая объекты коммунального и социального обеспечения, защита стратегических предприятий от скупки иностранным капиталом.

ФНПР объединяет более 100 членских организаций и более 20 млн членов профсоюзов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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