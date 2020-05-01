В РПЦ объяснили, почему демонтировали мозаику с Путиным из храма армии

В соцсетях опубликовали фото из строящегося храма Минобороны. Его стены украшены историческими сюжетами. Один из них - «Бескровное присоединение Крыма». Это мозаика, на которой изображены Путин, Шойгу, Володин, Матвиенко и другие российские военные и чиновники. Интернет стал обсуждать снимки. Новость об этом дошла до президента.

- Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

После этого мозаику было решено из храма убрать.

Процесс демонтажа мозаики в хорах Главного храма Вооруженных сил России. Под мозаикой осталась лишь надпись "Навеки с Россией"Фото: Александр БОЙКО

- Поскольку было высказано мнение президента, сочли нужным, что надо его выполнить (демонтировать мозаику, - ред.), - сказал «КП» председатель художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных сил России протоиерей Леонид Калинин. - Мозаику сохранят. Ее оставят в историческом музее в парке «Патриот». У нас же там можно объектов. Чтобы могли прийти, посмотреть. Это авторская вещь и она имеет право на существования.

На месте мозаики изобразят сюжет крестного хода с Корсунской иконой Божьей Матери.

- У нас было несколько вариантов. Один из них — крестный ход с иконой Богородицы, - отметил отец Леонид. - Корсунь или Херсонес — это колыбель Крещения Руси. И еще — такой Крестный ход исторически был, когда происходило возвращение Крыма. Там не будет конкретных портретов.

Есть еще один камень преткновения. Многих смутило изображение Сталина на стенах церкви. Но пока неизвестно, будут ли убирать мозаику с «отцом народов».

- Оно не изображает Сталина как личность, и изображает его портрет, который в руках несет красноармеец. Если вы вспомните, то на параде Победы можно было насчитать более сотни его портретов. Заметьте, мы не стали изображать его на трибуне как верховного главнокомандующего того периода. Но, как бы то ни было, не изобрази мы его вообще, сложилось бы впечатление, что Победа состоялась совершенно вне этой личности, что было бы исторической ложью. А Церковь не может заниматься ложью, - ранее сказал «КП» отец Леонид.

О начале строительства Главного храма Вооруженных сил России Минобороны объявило в сентябре 2018 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним, что о портретах политиков в главном храме армии стало известно 24 апреля. Тогда отец Леонид Калинин пояснил «КП», что изображать правителей в церквях — обычная практика. Батюшка отметил, что это не иконы, а лица людей в толпе тех, кто причастен к возвращению Крыма. Священник сказал, что храм украсили историческими сюжетами, которые связаны с защитой нашего Отечества.

СПРАВКА

О начале строительства Главного храма Вооруженных сил России Минобороны объявило в сентябре 2018 года. По высоте он должен стать третьим православным храмом в стране, уступая лишь храму Христа Спасителя (103 м) и Исаакиевскому собору (101,5 м). Его открытие запланировано к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

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