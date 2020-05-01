Ученые назвали три фактора, которые остановят пандемию короновируса

Перефразируя Глеба Жеглова из “Места встречи изменить нельзя”, неслыханных эпидемий, как и неслыханных преступлений - не бывает. Что-нибудь подобное где-нибудь, когда-нибудь уже было. По мнению эпидемиолога и эволюционного биолога Сары Коби из Чикагского университета, ответ на вопрос - когда все это закончится? - может дать опыт трех предыдущих пандемий, которые приключились за последние 100 лет.

Сценарий №1: Вирус мутирует и станет менее опасным

Пример: Эпидемия “испанки” 1918-1919 годов.

Описание: Пандемия была вызвана вирусом гриппа N1H1, и стремительно распространилась по миру: с одной стороны этому способствовала Первая мировая война с ее движением огромных масс людей, с другой стороны - развитие железнодорожного транспорта, появление дирижаблей и быстроходных кораблей. “Испанкой” переболело в общей сложности 500 миллионов человек - третья часть населения Земного шара. При этом по разным оценкам погибло от 50 до 100 миллионов человек. По миру прокатилось три волны пандемии, причем вторая волна была самой смертоносной. Завершилась пандемия в марте 1919 года. Это объясняется тем, что огромное количество переболевших “испанкой” людей приобрели иммунитет к вирусу. Кроме того, патогенные вирусы гриппа со временем становятся менее летальными, поскольку носители наиболее более опасных штаммов чаще умирают и соответственно меньше распространяют инфекцию.

Тем не менее, штамм H1N1 никуда не исчез и продолжал циркулировать в качестве банального сезонного вируса гриппа, который уже не вызывал тяжелых последствий. А спустя 40 лет во время эпидемии 1957 года “испанка” была вытеснена из популяции более успешным штаммом гриппа H2N2.

Сценарий №2: Вирус задушат эффективные ограничительные меры

Пример: Вспышка атипичной пневмонии 2002-2003 годов.

Описание: Причиной эпидемии стал коронавирус SARS-CoV, близкий родственник нынешнего вируса-убийцы SARS-CoV-2. Вспышка болезни затронула 29 стран мира, SARS-CoV проявил себя очень агрессивным вирусом, каждый десятый пациент с диагнозом “атипичная пневмония” умер, а в возрастной категории старше 50 лет летальность приближалась к 50 процентам. Распространение болезни удалось остановить эффективными мерами эпидемиологического контроля. Тогда это сделать было легче в силу ряда причин. Если у многих пациентов Covid-19 (это болезнь, вызванная вирусом SARS-CoV-2) протекает бессимптомно, то вирус атипичной пневмонии сразу выдавал себя серьезными проявлениями: почти все пациенты жаловались на высокую температуру и затрудненное дыхание. Поэтому выявить таких больных было проще.

- Кроме того, SARS-CoV не был таким заразным, - говорит эпидемиолог Бенджамин Коулинг из Гонконгского университета. - Пациенты с атипичной пневмонией могли передавать вирус другим людям, только примерно через неделю после появления первых симптомов. Если в течении недели таких пациентов изолировали в стационаре с хорошим инфекционным контролем, дальнейшее распространение вируса было невозможно.

Тактика сдерживания и контроля сработала настолько хорошо, что в мире было зарегистрировано только 8098 случаев атипичной пневмонии, из которых 774 закончились летальным исходом. После 2004 года вирус не давал о себе знать.

Сценарий №3: Вакцина в роли волшебной палочки.

Пример: Пандемия свиного гриппа 2009 года.

Описание: Эпидемия была вызвана штаммом вируса семейства N1H1 (другой член этого семейства был виновником “испанки). В общей сложности по данным Всемирной организации здравоохранения свиной грипп унес жизни 18 449 человек. Однако самые худшие прогнозы (а недостатка в них не было) не оправдались. Во-первых, вирус оказался не таким патогенным, как ожидалось. Во-вторых, ученым удалось найти эффективные лекарства - озельтамивир и занамевир. Но самое главное, через полгода после появления вируса уже была разработана вакцина. Благодаря прививочной компании вторая волна заболевания не представляла особой опасности. В итоге штамм свиного гриппа повторил жизненный цикл “испанки” и превратился в обычный сезонный вирус гриппа от которого люди защищены либо прививками, либо выработанным иммунитетом.

Серебряная пуля, которая убьет Covid-19?

По мнению специалистов, в нынешнем случае одного рецепта явно недостаточно. Остановить пандемию может сочетание трех факторов, которые нейтрализовали предыдущие пандемии.

- На 50 процентов успех в борьбе с коронавирусом зависит от того насколько эффективно реагируют власти и насколько добросовестно люди соблюдают ограничения, - говорит Сара Коби. - Другие 50 процентов успеха должна дать наука. Мы ждем, что будут созданы эффективные противовирусные препараты и вакцины, они разрабатываются сейчас в разных странах мира.

Ну, а если действенный способ вакцинации не удастся изобрести, нужно надеяться на то, что в скором времени вирус мутирует и станет не таким опасным. Он будет по прежнему циркулировать среди нас, но сможет вызывать лишь насморк и легкую простуду, как это делают сейчас 4 из 7 известных коронавирусов человека.

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