"Споров о разделе имущества нет и не будет": Сергей Жигунов разводится с женой ради копии Анастасии Заворотнюк

Сергей Жигунов впервые прокомментировал расставание с женой Верой Новиковой. Это произошло после того, как появилась информация, что у "гардемарина" роман с эффектной брюнеткой Викторией Ворожбит. Женщина - копия Анастасии Заворотнюк, из-за которой актер в свое время уже уходил от законной супруги. Также стало известно, что артист отсудил у Новиковой одну из квартир.

Супруга Сергея Жигунова в конце 2019 года обратилась с иском в суд. Вера Новикова потребовала признать совместным имуществом одну из квартир актера. Правда, суд встал на сторону звезды фильма "Гардемарины, вперед!".

"В конце прошлого года к нам поступил иск от Веры Семеновны Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве. Однако, суд вынес решение в пользу Сергея Жигунова, отказав в удовлетворении требований женщины", - привел "СтарХит" комментарий в Останкинском суде столицы.

vikavorozhbit Виктория Ворожбит удивительно похожа на Анастасю Заворотнюк

После того как эта информация стала достоянием общественности, Жигунов решил расставить все точки над i, оставив в своем блоге сообщение. "Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет", - написал 57-летний артист.

Однако намек актера, что развод проходит спокойно и без скандалов, еще больше возбудил публику. Поклонники засыпали кумира вопросами: "Вы опять разводитесь?", "Скажите, что ваш развод - это ложь!", "Развод - личное дело", "Сергей, вы сейчас с другой живете?".

Напомним, Сергей Жигунов и Вера Новикова поженились в 1985 году. В 2007-м они развелись после того, как артист закрутил роман с Анастасией Заворотнюк. Спустя два года Сергей и Вера вновь поженились. Но недавно Жигунова стали замечать в компании Виктории Ворожбит, которая удивительно похожа на Анастасию Заворотнюк. Тогда же и появились слухи, что актер снова бросил 61-летнюю супругу теперь уже ради копии бывшей возлюбленной. Жигунов и его новая пассия соблюдаит режим самоизоляции в загородной усадьбе. Они делятся одинаковыми снимками и показывают домашнего любимчика - кота Пыню.