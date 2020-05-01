2020-05-01T18:34:00+03:00
Экономика

Российские фермеры начали давить непроданный урожай

Получается, с юга России выдачи овощей нет, а из Израиля - пожалуйста
Алексей ОВЧИННИКОВ
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Кубанские фермеры выбросили урожай редисаКубанские фермеры выбросили урожай редиса
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Транспортные ограничения и резкое снижение покупательского спроса стали настоящей катастрофой для производителей ранних овощей. Из-за рухнувшего сбыта фермерам Краснодарского края приходится тоннами уничтожать редиску, выбрасывая ее и запахивая поля с богатым урожаем. Несколько таких видео появились в интернете.

«Около 20 тонн на мусорку»

«Село Отрадо-Кубанское. Редисочка, урожай 2020. Никому, никому не надо. Качество редисочки, пожалуйста - целая, хорошая, средняя редисочка. Около 20 тонн, пошла на мусорку», - комментирует за кадром автор гору отличного красного редиса, выброшенного у лесополосы.

На другом видео снимающий ходит по здоровенному полю, на котором трактор запахивает выращенный, но так и неубранный урожай редиса: «К сожалению, в связи с обстановкой в стране, фермер не может заработать и сдать ее, - печально говорит он. - Это не единичный такой случай. Этот редис был под поливом, сорт ранний, дорогой, размером с яблоко и редиска не пустая...»

Оба видео были сняты в Краснодарском крае, где были введены одни из самых строгих карантинных мер. Прибывающих из других регионов страны здесь в обязательном порядке сажают на две недели в обсерватор, чтобы проехать из района в район нужен спецпропуск, а сельскохозяйственные рынки были закрыты. Как результат — оптовые покупатели из других регионов попросту не приехали за продукцией, многие фермеры-овощеводы лишились сбыта и сейчас вынуждены «хоронить» отличнейшую редиску.

- Из-за карантина люди, которые приезжали к нам закупаться из Москвы, Волгограда, Питера, центральной части России, в середине апреля, когда пошла редиска, просто не приехали к нам, - рассказал «Комсомолке» фермер из Гульковичского района Анатолий Кремер. Это он снимал ту самую 20-тонную гору редиса, выброшенную его коллегой Павлом Савиным. - Свою редиску я задисковал — смысла нет ее убирать: оптовиков нет, к Пал Палычу приехали вот, носом покрутили, предложили 10 рублей за кило, а она, если меньше 15 рублей, то смысла ее собирать нет, потому что там расходы на мойку, мешки, скотчи, зарплаты… Полежала она, полежала, начала прорастать и он был вынужден вывезти ее на поле, чтобы как удобрение использовать. Потери огромное. Хотелось бы, чтобы сельское хозяйство признали особо пострадавшей от ограничительных мер…

«Закупщиков тупо нет. Страшно!»

И в этой тяжелой ситуации оказались многие кубанские овощеводы. Вновь открытые недавно рынки и маленькие магазинчики ситуацию не спасают — много ли наторгуешь при сидящих дома покупателях? У которых к тому же заканчиваются деньги… У сетевых же магазинов жесткие требования к регулярности поставок, которые могут обеспечить далеко не все фермеры. Да и быстро подстроиться под них сейчас вряд ли получится. Кроме того, вакуум из оптовиков и обилие редиски действительно сильно опустили цены на нее: фермеры жалуются, что она упала до 15 рублей за кило. Удивляясь при этом, что в тех же торговых сетях продается редиска, выращенная в Израиле. Хотя своей девать некуда, а логистическая цепочка из этой страны до наших прилавков куда длиннее и сложнее, чем из Краснодарского края.

А впереди новая проблема. В аналогичных настроениях пребывают и земледельцы, которые занимаются другими овощами открытого грунта.

- Через пару недель настанет время собирать кабачки, баклажан, огурцы, - делится переживаниями фермер из Тбилисского района Юрий Кононенко. - Планировал собрать 3 тысячи тонн овощей, но пока глухо от закупщиков. Страшно! Если раньше был вариант в клиентах, то сегодня их просто тупо нет. Кто первый приехал и сказал любую цену, мы рады — хоть какие-то деньги. Реализация идет тяжело, работают только сети, но между нами и сетями много посредников, дюже много!

И аграрии снова и снова поднимают избитую тему: во избежание происходящего как воздух необходимо воссоздание заготовительных контор, которые закупали бы продукцию с полей, а затем перепродавали бы фрукты-овощи тем же сетям, обеспечивая регулярность поставок. Причем, без государственной поддержки тут явно не обойтись.

«Важно, чтобы фермеры не замалчивали проблему»

Кубанские власти не оставили без внимания такого рода сообщения и теперь фермеры надеются, что ситуацию со сбытом овощей удастся переломить.

- После того, как я выложил ролик в интернет, состоялось селекторное совещание, куда пригласили, в том числе, Павла Савина, - рассказал «Комсомолке» Анатолий Кремер. - Замгубернатора, который его проводил, сказал, что проблему поняли и будут решать.

Как именно, пояснили в Минсельхозе Краснодарского края:

- Когда мы узнали об этих роликах, тут же созвонились с фермерами, выяснили, какая нужна помощь, но факт уже свершился. Зафиксировано несколько таких случаев, которые вы видели на видео. У этих фермеров были конкретные договоренности с конкретными покупателями, они под них и сажали редис. Но в последний момент те отказались, на такие крупные партии новых покупателей быстро не удалось найти и фермеры выбросили продукцию в лесополосу и задисковали урожай. К нам за помощью фермеры тогда не обращались. Покупатели к ним не приехали не потому, что не могли получить пропуск, а просто не приехали.

- Наверное, боятся к вам ехать — у вас серьезные ограничительные меры по передвижению...

- Мы отработали этот момент, все спокойно получают пропуска. Если в регион приезжает поставщик, ему никто не создает никаких препятствий, получает транзитный пропуск, загружается и уезжает.

- Другие овощеводы тоже в панике — на подходе кабачки и огурцы и на них тоже нет крупных покупателей. Не получится ли так, что и им придется уничтожать продукцию?

- Не получится. Мы мониторим ситуацию, каждое районное управление с каждым фермером в контакте. Мы предлагаем помощь с каналами сбыта, фермеры могут сдать продукцию в сельхозкооперативы, торговые сети. В открытом доступе есть контакты Центра компетенций, сельхозуправлений. Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств очень активно работает - буквально вчера прошла встреча с потенциальными покупателями из Москвы и Хабаровского края, они озвучили объемы кубанской продукции, которые они хотят закупать. Скоро будут сформированы большие партии для отправки. Мы заинтересованы, чтобы кубанской продукцией был обеспечен не только наш край, но и другие субъекты России. Важно, чтобы фермеры не замалчивали проблемы и сразу обращались к нам, если понимают, что что-то идет не так.

Похороны редиса: российские фермеры начали давить непроданный урожай.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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