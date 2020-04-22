Фермеры: «Люди не знают, где купить, а мы не знаем, как продать»

«Хоть бы кто написал: возьмите у нас деньги в рамках госпомощи. Но такого нет»

Валерий РОЙГАС, фермер:

- По-прежнему большая проблема — запчасти к технике. Что-то у продавцов поломалось в логистике, заказал форсунку, а ее неделю почему-то ждать… Сейчас вот изучаю бумагу, которая пришла из минсельхоза — нужно составить перечень техники, которая используется на весенне-полевых работах. Марки, госномера, ФИО трактористов... Для пропускной системы. Может быть, это и нужно, но это много времени отнимает, сидим и бюрократией занимаемся. И головы ломаем — нужно переписать технику, которая числится в КФХ. А что с другими машинами, которые не зарегистрированы в хозяйстве? Половина техники числится лично на мне, есть еще техника, которая находится в собственности «Росагролизинга». Писать их или не писать?.. Каждый день какие-то задания. Хоть кто написал бы: уважаемый фермер, в рамках программы госпомощи возьмите у нас так нужные вам деньги. Но такого нет. «Сбербанк» только отложил выплаты по кредитам до 5 мая, но какой смысл, ведь тогда придется сразу заплатить за 2 месяца, а после кризиса мы сразу богатыми явно не станем. Хотели в «Сбербанке» одолжиться на выплату зарплат, а нам сказали: у вас не было зарплатного проекта в нашем банке, поэтому не подходите. И мы сдулись. Посмотрим, может, ситуация разрулится и банки сами предложат... Огромная проблема со сбытом. Люди в магазин стали ходить редко, пытаемся наладить развозку по домам. И потом, если честно, у людей деньги заканчиваются...

«Скоро уже май, а мы по-прежнему не знаем, кому достанутся субсидии»

Бабкен ИСПИРЯН, председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Калужской области:

- Серьезных авралов вроде нет. Удобрения и средства защиты растений поставляются и продаются. На этой неделе у некоторых наших коллег из-за пропускного режима были проблемы с поездками в Московскую область (они туда корма возят), но вроде решилось. Самая большая наша проблема — отсутствие регионального постановления о субсидиях, а то май уже скоро, а мы не знаем, какой будет господдержка. Федералы отчитываются, что все деньги в регионы отдали, но регионам для того, чтобы их выдать, требуется еще свои нормативные акты принять, где будет четко написано — кому положены субсидии и за какие работы. Посевная уже началась, а мы по-прежнему не знаем, что высаживать и на что рассчитывать, какие пакеты документов нужно подавать. Такое не только у нас в области, в Тверской, например, гранты фермерам лишь в последнюю неделю декабря 2019 года распределяли.

«Полетела вся цепочка продаж»

Ольга МАЛИНА, руководитель питомника «Цветочная поляна»:

- Полностью полетела вся цепочка реализации нашей продукции. У нас все устроено так, что мы выращиваем рассаду, а потом весь товар берут оптовики, чтобы продавать его в садовых центрах. Садовые центры закрыты, оптовики встали, им еще и перемещаться запретили. Когда чиновники составляли списки тех, кому необходимо работать в эти дни, по-моему, про питомники они просто забыли, они, похоже, не представляют, как это все работает. Перепрофилировать же производство под интернет-продажи (розницу нам запретили) мы не можем - у меня есть небольшое количество людей, но они заняты непосредственно в теплицах, если перейдем на интернет-продажи, придется всех сотрудников снять с производства и перевести на согласование заказов. Что в принципе невозможно по двум причинам: кто тогда будет ухаживать за растениями? И вторая — физически невозможно этот объем продать, потому что сборка заказов занимает огромное количество времени, это совсем другой бизнес.

У нас очень короткий сезон, он продолжается всего месяц, за этот месяц нужно весь объем продать, но сделать этого не можем. Вот и стоит рассада цветов, огурцов, помидоров, капусты, кабачков. Странная ситуация — люди не знают, где купить рассаду, чтобы прокормиться, а мы не знаем, как ее им продать. И такое у всех, кто занимается рассадой…

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