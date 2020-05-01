Гиммлер, Греф и Никита - бесогон накануне Дня Победы

Я не умею делать глубокомысленные паузы. Я не умею подкладывать под свои тексты тревожную музыку. Я не обладаю выдающимися актерскими и режиссерскими талантами и не могу смонтировать два абсолютно не имеющих отношения друг к другу сюжета так, чтобы потом покачать головой и обреченно вздохнуть: «Ну вот, вы же видите…».

Поэтому я никогда не смогу победить Никиту Сергеевича Михалкова в публичной дискуссии, где кроме фактов нужно уметь вовремя сработать на публику, трагически понизить голос, ухмыльнуться или процитировать непонятно из какой урны извлеченный «документ» так, чтобы он воспринимался как истина в последней инстанции.

Но я могу обнулить эмоции, удалить эмоциональный шум и воспользоваться советом главного бесогона страны, который нам всем был дан в эфире последней его программы, вышедшей на канале «Россия 24» 1 мая: «Нет задачи хулить, ругать, а разобраться…».

Ну и дальше ведь было сказано абсолютно правильно: «Бывают мгновения, когда нужно всем посмотреть в одну сторону…». Это про ситуацию с пандемией и с необходимостью смирно сидеть дома.

Справедливо: сейчас не стоит раскачивать лодку (затертый термин, но теперь он точен, как никогда). Сидеть дома непросто. Кто-то остался без работы, кого-то это еще ждет. И погулять хочется. А тут еще с детьми учиться надо. Дистанционно.

Честь и хвала была бы Великому Режиссеру, если бы тут витиеватая логика его программы вырулила к понятному берегу: да, пока такая ситуация нужно учиться так, как это возможно. Потому что сидеть, бездельничать и не учиться – это нехорошо, неправильно. («Нужно смотреть в одну сторону…»).

Бил ГейтсФото: Кадр видео

Но программа делает странный галс и рывками скачет по сборищу надерганных страшилок. От чипирования, которое собирается организовать Билл Гейтс и уже получил на это патент с числом зверя – 060606 (нолики лишние, но чего заморачиваться), и вообще выдан он в день 150-ой годовщины со дня рождения Ленина (хитрый прищур). До Германа Грефа, который цитирует Каббалу. А потом вообще выруливает к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, которая (чур меня, плюю через левое плечо) считает, что пандемия приведет к тому, что в системе школьного и вузовского образования будут «органично сочетаться как традиционные, так и дистанционные, цифровые технологии обучения». Ну ведь правда: страшное предположение!?

Дальше на экране появляется фашист Гиммлер – режиссерская находка аккурат накануне Дня Победы (его, по мнению Михалкова, надо ассоциировать с Германом Грефом – склейка лобовая, чтобы уж понял и тот, кто до этого ничего не понимал). И логика уже совсем становится пунктирной. Какие-то всполохи сумеречного сознания о том, что элита хочет вывести новую породу людей с измененным сознанием. И вроде бы пандемия-то им на руку (а может они ее сами того…?). Ну и так далее…

Тем, кто разделяет спутанное сознание Бесогона, я, боюсь, уже ничего не объясню. Да они и не услышат. На днях в по стране прокатилась волна народного гнева по поводу того, что с 1 сентября образование будет только дистанционным. Пошли звонки в Москву, подписывались тысячные петиции. Попытки выяснить: да откуда вы это взяли? Везде же и Минпрос, и местные чиновники говорят: с 1 сентября вернемся к традиционным формам обучения, а там, где необходимо станем использовать опробованные дистанционные ресурсы. Кивают на некую картинку, написанную на тревожном кумачевом фоне и неизвестно кем выложенную в соцсети. Это раньше чушь писали на заборе. Теперь для этого есть «слитые в Сеть документы».

Проверять, коллеги, нужно информацию, вдумываться. Вот о чем, на самом деле, говорил Герман Греф, когда рассказывал, зачем новому поколению нужны новые навыки, в том числе и креативность. А то, что 6 млрд такими знаниями не обладает – это плохо. Их надо этому учить. И тогда будет понятна другая, вырванная из контекста фраза – про государство в кармане. Я был на той встрече главы Сбербанка со студентами МИСиС. Объясню: речь шла о том, что сервисы для общения человека и государства будут в ближайшее время сконцентрированы в вашем смартфоне. И вам должно быть комфортно общаться с властью с помощью приложений. И власть должна откликаться на ваши запросы. В цифровую эпоху наладить эту связь проще. И Пушкину с Мусоргским сейчас было бы на самом деле гораздо проще реализоваться, чем в их времена. Как раз благодаря великому множеству платформ, приветствующих людей талантливых, творящих.

Цитата из Германа ГрефаФото: Кадр видео

Кстати, Россия – одна из передовых стран по уровню развития цифровых технологий. И этим на самом деле стоит гордиться. Для немца обратиться в госорганы и через полчаса получить справку – событие фантастическое. А наш бесогон пугает обывателя гаджетами и мировой закулисой.

Но это я так – увлекся под влиянием Великого Никиты Сергеевича.

По сути. Да, сейчас форс-мажор. Учимся дистанционно. Кто как может. Кто-то видеоуроки смотрит. Кто-то получает задания по электронной почте. Но нигде в мире не говорят о том, что учиться нужно только дистанционно. Наше будущее – смешанное обучение. Кого оно пугает и кто подбивает против него бороться? Слабые учителя и занудные преподаватели. Потому что они понимают: ученики, послушав занятие сильного, умного педагога потом будут сравнивать с их уроками. И тогда им придется либо развиваться, либо уходить в дворники. Дистанционное обучение – это стимул для развития обучения очного.

И Валентина Матвиенко именно об этом говорит. Одна из реальных, а не высосанных из пальца проблем нынешнего времени – нет юридически оформленного определения дистанционного обучения. Под ним понимают и электронное, и цифровое, и заочное. А чтобы его развивать, чтобы создавать нужные сервисы требуются закрепленные в законе понятия. И тут нет никакого противоречия с приведенной Бесогоном цитатой премьера Мишустина (хотя в программе явно шло противоставление). Все на самом деле сейчас говорят об одном («Все смотрят в одну сторону…» Кроме…).

Цитата из Валентины МатвиенкоФото: Кадр видео

И про борьбу Грефа с экзаменами. Если чуть-чуть подумать (следую призыву Великого Режиссера) и покопаться в материалах можно понять - экзамены далеко не всегда проверяют истинные знания. И оценка - не объективный инструмент для учебы.

Буквально вчера пришла информация от научно-технологического университета «Сириус» (фонд «Талант и успех» управляет им и замечательным сочинским центром для одаренных детей). В совместном исследовании университета Квинс в Белфасте, Голдсмитс Университета Лондона, Казанского университета талантов, Ульяновского государственного университета и «Сириуса» доказано: система 5-балльного оценивания затрудняет развитие школьников с высокими способностями. Для них не редкие экзамены важны, а постоянная оценка их на основе цифровых технологий. Зачем стрессовый экзамен, когда можно оценивать развитие каждого в индивидуальном порядке?

Стране нужен сегодня технологический рывок. Нужно избавиться от зависимости экономики от нефти и выйти в первые ряды информационных держав. Для этого нужно развивать систему образования. И Сбербанк Грефа этим активно занимается. Один пример: Сбером передана в пользование ученикам Школьная цифровая платформа.

А после Бесогона с его картинками про Гиммлера и третий рейх впору срываться из карантина и трясти зеленые банкоматы, забирая из Сбербанка накопления. Вовремя, конечно…

Странно все это. Странно.

Да, и с тревожной музыкой надо бы поосторожнее утром в первый день мая…

Цитата из Мартина БорманаФото: Кадр видео