Никита Михалков сообщил, что его программу про чипизацию, Грефа и Билла Гейтса сняли с эфира

Скандальный выпуск программы «Бесогон.TV» от Никкиты Михалкова вышел на канале «Россия-24». Там режиссер обвинил миллиардера Билла Гейтса в желании чипировать все население Земли. А также сделал выпады в сторону Германа Грефа.

Михалков заявил, что этот выпуск сняли с эфира. Режиссер сказал, что слишком много домыслов и слухов выросло вокруг этой истории.

- Обычно мы выходим в пятницу — два выпуска. И по три раза в субботу и в воскресенье. Один из этих шести повторов приходится на ночное время для зрителей Дальнего Востока и Сибири. В пятницу вышло два сеанса. После этого руководство ВГТК сообщило, что ни в субботу, ни в воскресенье повторов не будет. Программа снята с эфира, - сказал Михалков.

Режиссер назвал это решение цензурой.

- Все объяснения, что есть другие причины — это неправда. Чтобы этого избежать, программу повторили еще два раза без предупреждения в 11 часов вечера и в 3 часа утра. Ну, 1 мая в 11 вечера, сами понимаете, люди отдыхают. А в 3 часа утра все спят. Это казусная ситуация, - поделился он.

Михалков признался, что никогда никого не хотел обидеть. В его выпусках фигурировали разные люди — от звезд эстрады до министров. Режиссер сказал, что раньше все проблемы удавалось решать.

- Я понимаю, что канал обойдется без нас. Он будет жить своей жизнью. Но мне жалко, что с канала исчезнет программа с высоким рейтингом. В ней мы можем спокойно задавать вопросы и искать ответы. Я не знаю, будем ли мы продолжать это. И где, если будем, - отметил он.

Обращение Никиты Михалкова в связи со снятым с эфира выпуском программы БесогонТВ .

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Я никогда не смогу победить Никиту Сергеевича Михалкова в публичной дискуссии, где кроме фактов нужно уметь вовремя сработать на публику, трагически понизить голос, ухмыльнуться или процитировать непонятно из какой урны извлеченный «документ» так, чтобы он воспринимался как истина в последней инстанции. Но я могу обнулить эмоции, удалить эмоциональный шум и воспользоваться советом главного бесогона страны, который нам всем был дан в эфире последней его программы (подробности)