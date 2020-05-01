Анна Попова: Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще немного

- Анна Юрьевна, нам до сегодняшнего дня казалось, что статистика по заболеваемости коронавирусом у нас в стране стабилизировалась. И вдруг - резкий рост: 1 мая в России 7933 вновь выявленных больных (накануне было - 7099 случаев), в Москве прирост почти 500 человек. Так как вы оцениваете эту статистику?

- Да, в самом деле, - и вчера, и сегодня мы видим такой «зубец», как говорят специалисты-аналитики, на фоне достаточно ровной ситуации в течение более чем 7 дней.

Ровной - по количеству ежедневно регистрируемых случаев.

Хочу сказать, что даже в рамках этого «зубца» почти половина всех выявленных – это люди, которые болеют бессимптомно.

Но, вместе с тем, хочу отметить, что максимальные темпы прироста приходятся на ряд субъектов, которые и формируют ситуацию.

Анна Попова, главный санитарный врач России, руководитель «Роспотребнадзора»: «Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще немного» 00:00 00:00

Это, конечно же, Москва, но это и Новосибирск, это и Северная Осетия – Алания. Это и другие регионы, где мы наблюдаем реализацию тех рисков, о которых говорили 10 дней назад.

Эпидемиология - очень четкая, очень логичная наука, и - при известном возбудителе - ситуация четко прогнозируема. И эта ситуацию (в которой мы оказались в пятницу, 1 мая. - А.Г.) мы предвидели.

Ну, нельзя нарушить все мыслимые и немыслимые требования, провести выходные и праздники так, как хотелось, а потом ждать, что все останется, как было, или станет лучше.

- Речь, видимо, о нарушении режима самоизоляции в пасхальные дни? А сейчас вообще целая неделя праздничная: и Первомай, и День Победы.

- Поэтому сегодняшний день и последующие - крайне важны. Не нужно повторять ошибки! Нельзя допустить ухудшения ситуации неразумным каким-либо своим поведением.

Правила понятны, правила достаточно несложны – их нужно соблюдать. Неукоснительно!

Хотя, понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели – и стабилизация должна наступить, безусловно.

- Дня три назад (я внимательно наблюдаю почти за всеми вашими заявлениями) такая фраза у вас промелькнула: «Не сорвитесь, друзья». А если сорвемся, не послушаемся вас (я имею в виду, в эти праздники)? Какие последствия могут быть?

- Будем прирастать, но уже на другом уровне.

Хочу сказать, что база (речь - о статистике заболеваний. - А. Г.) сегодня достаточно большая - числа заболевших и числа инфицированных, выявленных при активной работе в очагах и при активном обследовании.

И количество людей среди нас, которые могут носить вирус, сегодня достаточно большое. Поэтому любое нарушение приведет к тому, что количество их будет увеличиваться очень быстро и очень сильно.

Вот почему сегодня главная задача – это разобщение людей. Поэтому и речь о том, чтобы не сорваться. И об этом, кстати, очень четко, очень понятно и очень, я бы сказала, строго говорит Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну, не услышать этот голос невозможно.

zarubinreporter Попова: Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть

- Да. Я еще на такую вашу фразу обратил внимание. Многие комментаторы спорят о пике заболевания: достигли или нет. А вы сказали, что нам и не нужно никакого пика, пик – это взрыв. Так вот, мы преодолели опасность этого взрыва, выходим на так называемое плато?

- Знаете, мое желание – уйти от специальных эпидемиологических терминов. Как правило, эти термины применяются для ретроспективного эпидемиологического анализа. Вот когда все пройдет, и мы начнем анализировать очень подробно весь объем информации, которая у нас есть, глядя уже на прошедший период, - вот тогда мы сможем на эту тему размышлять. Сегодня я бы предложила концентрироваться на том, что надо делать…

- На дисциплине.

- Понятные вещи. Сегодня людям нужно сократить круг общения максимально, общаться разве только с теми, с кем мы уже в течение четырех недель вместе проходим этот период изоляции. Это самое главное. И при выходе на улицу, при походе в магазин соблюдать все правила.

Конечно, обязательны перчатки, конечно, обязательна маска.

У нас целый ряд регионов, и количество их ежедневно растет, ввели обязательный масочный режим. И я абсолютно их поддерживаю, они делают правильно. Потому что, если уж выйти за пределы родного дома, который сегодня для нас / единственная крепость, то сделать это нужно так, чтобы не нанести вред ни себе, ни окружающим, ни тем, кто нас дома ждет.

- Если все пойдет нормально, россияне будут послушными в эти праздники (мы совсем другие сейчас, нежели были 4 недели назад, у меня такое ощущение, это видно и по улицам, и по магазинам), - вы тогда сможете нам сделать послабления?

- Знаете, я очень хочу этого, уверена, - также, как и вы, и очень многие, кто нас сегодня слушает.

Так давайте мы до этого момента дойдем, давайте мы ничего не нарушим, давайте мы не сорвемся.

Этапы все прорабатываются, поручение есть, все алгоритмы уже понятны, согласованы практически со всеми, с кем следовало согласовать. Но объявить их нужно будет тогда, когда для этого наступит день. А вот чтобы он наступил, нужно соблюдать правила.

- То есть - мы ждем 11-го числа, и вы подведете итоги, и тогда скажете: ну, всё, пропуска не нужны, полицейские пусть занимаются своим делом?

- Надо понимать, что ничто не случится в один момент: что, вот, одним прекрасным утром все станет, как когда-то было. Такого не будет, и нет ни в одной стране мира, мы это видим.

Это высокое искусство и очень тонкая наука сейчас – эпидемиология. Не допустить ошибку, не сделать такого шага, который привел бы к ухудшению эпидемиологической ситуации.

Поэтому - взвешивается, анализируется в постоянном режиме онлайн ситуация во всех субъектах Российской Федерации. Рассматривается каждый случай: пол, возраст, когда заразился, где заразился, почему, какие последствия, какое развитие, какая лаборатория проводила исследования, как быстро получен результат.

Надо знать, где сколько коек, как может регион (или даже муниципалитет) отреагировать на разные варианты развития эпидемии: как на благополучный , так и на самый неблагоприятный сценарий.

Все это вместе – большой материал для анализа, анализа многофакторного.

- То есть, готовиться нам нужно к плавному и довольно длительному процессу?

- Это будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах Российской Федерации. Страна очень большая, эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному. И дисциплина населения везде неодинаковая. От этого и будет зависеть, когда, в какие сроки, в каком субъекте будут отменяться те или иные ограничения.

- Анна Юрьевна, я не могу не спросить про нашего премьер-министра Михаила Мишустина. Как же он не уберегся? Вообще это возможно – уберечься на такой работе?

- Единственное, что я хочу вам сказать, - что когда человек всего себя отдает делу (а это именно так), он, естественно, подвергает себя повышенному риску.

Я от всей души хочу пожелать Михаилу Владимировичу скорейшего выздоровления, потому что его активность, его участие крайне важны для страны.

- То, что он заболел, не скажется отрицательно на борьбе с эпидемией?

- Он все время - в доступном режиме, он все время в контакте. И мы всегда рассчитываем на его уверенный голос.

- Спасибо огромное вам за интервью. Берегите себя, Анна Юрьевна.

- И вам здоровья. Я надеюсь, что вы полностью выполняете все наши рекомендации.

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