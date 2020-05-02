Полстраны разбогатело за время карантина, или где лежат все деньги

«Да что они все ноют?! Чем им на карантине плохо?! Я вот за этот месяц минимум 100 тысяч сэкономил: на такси не езжу, в барах не выпиваю, сам курицу мариную, а раньше полуфабрикаты покупал дорогие или готовую еду. Кредиты больше не беру, теперь зарплаты хватает!», - ошарашил тут меня один московский коллега. Ну ладно, прикинула я, парень, похоже, привык жить на широкую ногу, да и цены в столице кусаются. Но ведь и правда, наши траты на карантине заметно сократились. Женщины уже не ходят по салонам красоты и не зависают часами в торговых центрах, мужчины экономят на алкоголе — в магазине то он гораздо дешевле, чем в кафе и ресторанах. Мы даже в столовках, и в тех не едим, все дома, да дома! Значит ли это, что мы во время самоизоляции стали богаче?

В одно прекрасное карантинное утро мы поспорили об этом в чате с коллегами по отделу экономики «Комсомолки». Так и родилась эта пьеса.

Действующие лица

Алексей Иванов, редактор отдела.

Дмитрий Козуров, завотделом.

Алексей Овчинников, репортер года.

Елена Кривякина, правительственный пул.

Владимир Перекрест, известный расследователь.

Елена Аракелян, спец по недвижимости и ЖКХ.

Евгений Беляков, финансовый гуру.

Юлия Хожателева, корреспондент.

Иванов (просыпается раньше всех): Где деньги, народ?

Проходит полчаса.

Иванов: ОК, конкретизирую вопрос. Денег в стране меньше не стало, гиперинфляции нет. Где теперь лежат все те деньги, которые не поступили к баристам, тренерам личностного роста и далее по списку, вплоть до девелоперов?

Овчинников: Деньги в тумбочке! Люди поприжали расходы и экономят на черный день. А богаче мы если и стали, то только духовно.

Аракелян: Вот согласна. Рубли в тумбочке, а тем более доллары за 80 богаче не делают.

Иванов: Это еще почему? Я вот раньше деньги тренерам личностного роста отдавал (допустим), а теперь себе оставляю!

Аракелян: У личностных тренеров все в шоколаде. Просто занятия в зум и скайп переползли. Мы с мужем тайцзи занимаемся, так народу в группе вдвое больше, чем на очных тренировках. Правда, налогов с этого в казну никто не платит, и статистике эта бурная деятельность не видна.

Перекрест: Как это где деньги? В желудке, конечно. Мы их проели. Магазинный чек вырос.

Иванов (пытливо): То есть деньги, не доставшиеся баристам, теперь у владельцев продуктовых магазинов?

Перекрест: Часть припасена у населения. Те, кто потерял работу, последние деньги проедают и ждут, когда все наладится.

Иванов: А непотерявшие работу? Например, росгвардейцы. Или журналисты.

Перекрест: Те, кто еще работает, копят и тратят на самое необходимое, потому что никто не знает, что дальше.

Иванов: ЧТД. Половина страны стала богаче за время карантина.

Кривякина (жует бутерброд): Наверное, я превращаюсь в мышь! День и ночь что-то грызу! Мои расходы на еду за месяц выросли вдвое, я ж еще про запас купила! Плюс лекарства, коммуналка и покупки по интернету — надо ж хоть как-то развлекаться! А тренинги - это для зажравшихся москвичей. В 100 километрах от Москвы люди на личностный рост не ходят.

Иванов: Давайте начистоту. Я в апреле сэкономил на общепите, спортзале, общественном транспорте и такси тысяч 30. А если приплюсовать сорвавшуюся на праздники загранпоездку, то выйдет все 70. Неплохо.

Аракелян: По-моему, Леша, у тебя какая-то нехарактерная ситуация…

Кривякина: И где же мы стали богаче? Мы же не стали больше зарабатывать. Наоборот уровень жизни изменился, и не в лучшую сторону. Деньги не имеют смысла без возможности что-то на них покупать.

Иванов: Нашу экономику надо подключить к аппарату ИВЛ. Чтобы обеспечить циркуляцию денег. Продолжающих получать зарплату людей нужно заставить тратить и покупать хоть что-то.

Кривякина (саркастично): Можно не подключать к аппарату ИВЛ. Только тогда это будет очень простая экономика. Кусок хлеба и крынка молока в день. Зачем нам вся эта лабуда, услуги, целые сектора экономики. Будем стремиться к пещерному существованию?

Перекрест: Разгон экономике нужен! Разгон!

Козуров (сонно): Ну, и разговорчики у вас с утра пораньше!

Остальные дружно: Присоединяйся! Где деньги, Дим?!

Козуров (протирая глаза): А так ли это важно? Рубль упал, так что все мы в глобальном плане стали беднее. При этом цены выросли или еще вырастут. То, что народ не путешествует и не развлекается — это капля в море. У большинства в стране основные траты - это еда и обязательные платежи: ипотека, например. Если и удалось что-то сэкономить за счет бензина или бизнес-ланчей, это все скоро съест инфляция. И хорошо, если она, а не потеря или сокращение доходов.

Иванов: У страха глаза велики. На инфляцию влияет не только курс рубля, но и такой фактор, как спрос. Попробуй повысить цены и останешься совсем без продаж.

Кривякина: Какого страха? Реально цены уже прилично выросли.

Иванов: Да ничего не выросло. Вы реагируете на какие-то волатильные вещи типа имбиря. А также смешиваете рост расходов на еду с ростом цен на еду.

Беляков (сонно): Вот вы демагогию развели… Всех на базовый семинар в ЦБ срочно.

Аракелян (с вязанкой дров в руках): Я денег за время карантина примерно столько же потратила, что и раньше. Самоизолировалась на даче, так на одни дрова ушло 12,5 тысяч! И страшно представить, какой счет придет за электричество — у нас на даче бойлеры, а электроэнергия в садовом товариществе дороже, чем в Москве. На общественном транспорте теперь не езжу — только на своей машине. Цены на продукты выросли даже в нашей деревне, причем резко. Весь импорт по новому прайсу. И на покупку саженцев в этом году уйдет в три раза больше денег — раньше я их на рынке покупала по дешевке, а теперь рынок закрыт.

Перекрест: Сын тут попросил «Докторской» колбаски ему купить самой дорогой. Раньше она стоила 600 рублей, а теперь — 750!

Овчинников (внезапно): А сколько сыну лет?

Перекрест (оправдываясь): 34! Но я все равно в магазин собирался...

Беляков: У тех, кто сохранил доходы или потерял не сильно (а таких навскидку процентов 50), остается больше денег. Не на что тратить, да и люди сами стали превентивно больше экономить. С другой стороны: сэкономили на кафе, батутных центрах для детей и прочих развлечениях, но при этом потратились на гантели, медицинские маски, подписку на онлайн-кинотеатр. На глазок выгоду определить сложно, нужно вести учет доходов и расходов. Когда все потихоньку станет открываться, и люди начнут выходить из сберегательной обороны, то доходы в потерявших отраслях будут восстанавливаться. А пока просто копите заначку! Пригодится!

Овчинников: Побежал за второй тумбочкой…

Кривякина: Копить скучно, деньги просто сгорят.

Овчинников: Лишь бы не вместе с тумбочкой!

Беляков: Те, у кого доход до нуля упал, наверняка, тоже так думали. Теперь им без заначки вообще не скучно.

Кривякина: Выход один: раскулачить тех, кто с тумбочкой. Перераспределить. Как в 17-м году.

Овчинников: Запахло револьверной смазкой и комиссарской кожанкой...

Кривякина: У меня подругу вчера «пасли» от банкомата среди бела дня... Уволенные тоже кушать хотят.

Перекрест: В респираторы надо вкладываться!

Овчинников: Продам 10 га в Мордовии. Идеальное место для эвакуации. Первому покупателю тумбочка в подарок.

Кривякина (зловеще): Итак, зажиточных мы сегодня определили в нашем отделе. Лендлорды даже есть. Так и запишем...

В чате появляется корреспондент Юлия Хожателева. Ставит всем лайк.

Занавес.

Последняя совместная фотография отдела экономики «КП» в докарантинный период: стоят (слева направо): Евгений Беляков, Владимир Перекрест, Юлия Хожателева, Алексей Овчинников, Елена Аракелян; сидят — Дмитрий Козуров, Алексей Иванов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Экономист Денис Ракша:

«Карантин очень полезен для семейного бюджета»

- Богаче мы не стали, мы просто стали по-другому тратить деньги. Произошло перераспределение расходов. Например, больше людей стали покупать обучение онлайн. В целом для семейного бюджета нынешняя ситуация очень полезна. Мы увидели и почувствовали, что на многие вещи деньги можно не тратить, что семейный бюджет может структурироваться по-другому. Ведь кучу всего мы покупали по инерции, например, фаст-фуд и всякую ерунду на заправках. Но это не значит, что когда мы выйдем в офлайн, мы не станем опять тратить деньги на ненужные вещи. Чтобы изменить свои потребительские привычки, нужно идти и целенаправленно учиться управлять семейным бюджетом. Тут необходим навык. Не чтобы обстоятельства заставляли тебя экономить или по-другому тратить деньги, а чтобы ты это делал осознанно.

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