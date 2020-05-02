В Израиле тоскует молодая жена Макаревича: «Раньше ее звали Инна, занимается туризмом, очень хорошая»

66-летний Рок-гуру Андрей Макаревич женился еще в декабре, но сделал это так тайно, что светские репортеры так про это и не пронюхали. И вот в беседе со своим другом, журналистом «КП» Александром Гамовым Андрей Вадимович признался: сам, мол, самоизолируюсь в Москве, а молодая красавица жена осталась в Израиле — не успела на последний самолет до отмены всех полетов из-за коронавируса. Подробностями делиться не стал, сказал только, что зовут ее Эйнат.

Израиль - страна маленькая. «Конечно, я знаю Эйнат. Жена Макаревича, серьезно?! Вот тихушница!» - среагировал первый же журналист, до которого мы дозвонились.

Итак, когда-то Эйнат была Инной, жила в России. После репатриации сменила имя, теперь ее знают как Эйнат Кляйн. Работала в журналистике, потом ушла в туризм, объездила весь мир, особенно любит Эфиопию. Когда грянула пандемия и туризм рухнул, Эйнат занялась винными онлайн-дегустациями: она сооснователь компании Vino&Со.

Про свадьбу с Макаревичем не знали даже близкие знакомые. В инстаграме Эйнат — ни намека. Ну, кроме одного: на фото монитор компьютера, в кадре — Макаревич в бабочке и гитарой. Да это же видеочат!

_einatklein_ В общем, мне даже начинает нравиться

«Человек - существо приспосабливающееся ко всему на свете, в особенности, если это «все на свете» включает в себя неограниченный сон и игристое. Кто бы мог подумать еще полгода назад, что вечера свои я буду проводить так, однако с другой стороны, кто бы мог подумать, что они будут такими удивительными! В общем, мне даже начинает нравиться», - написала Эйнат.

Живат она в Бейт-Арье - израильском поселении на Западном берегу реки Иордан.

_einatklein_ Раньше ведь как было? Каждое воскресенье я просыпалась утром, выползала на кухню, мы завтракали с семьёй, а потом переползали в гостиную поближе к телевизору

До брака с Эйнат Кляйн Андрей Макаревич был женат трижды. Последний брак длился 7 лет — развелся музыкант в 2010-м. У него трое детей. И, видимо, будут еще.

Совет да любовь, как говорится!

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