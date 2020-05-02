"Напугана и плакала": появились подробности о заболевшей Татьяне Васильевой

Дана Борисова первой сообщила о проблемах со здоровьем у актрисы Татьяны Васильевой. По словам телеведущей, она давно дружит с артисткой. Именно поэтому плачущая Татьяна Георгиевна позвонила ей, рассказала о своем состоянии и просила о помощи.

Татьяна Васильева была госпитализирована с подозрением на коронавирус 1 мая. Точный диагноз артистке пока что не известен. Врачи взяли у нее анализы и ждут результатов. Актрису привезли в больницу с высокой температурой и сильным кашлем.

Дана Борисова рассказала о состоянии Татьяны Георгиевны в блоге. "Татьяна позвонила мне в три часа дня. Я сама была в шоке. Она плакала. У нее была единственная просьба: «Дана, помоги устроить в больницу! Я заражена ковидом»", - рассказала телеведущая.

По словам Борисовой, она тут же подняла все свои связи. "Первым, кому я позвонила, был Андрей Малахов. Он не взял трубку. Татьяна звонила мне каждые две минуты, ей было страшно. Она была в панике", - откровенничает Дана.

Теледива уточнила, что находится на постоянной связи с подругой. Сын 73-летней Васильевой Фиилипп тоже в курсе происходящего.

Напомним, о госпитализации Татьяны Васильева стало известно 1 мая. Она сама сообщила, что слегла с высокой температурой, кашлем и недомоганием. Звезда экрана честно призналась, что ее тревожат появившиеся симптомы, потому она вызвала "скорую". По словам актрисы, весь последний месяц она соблюдала самоизоляцию, поэтому не предполагает, от кого могла заразится.