2020-05-02T13:21:36+03:00
Звезды

"Напугана и плакала": появились подробности о заболевшей Татьяне Васильевой

Актриса очень переживает, ведь она находится в группе риска
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Васильева была госпитализирована с подозрением на коронавирус 1 маяТатьяна Васильева была госпитализирована с подозрением на коронавирус 1 маяФото: Иван ВИСЛОВ
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Дана Борисова первой сообщила о проблемах со здоровьем у актрисы Татьяны Васильевой. По словам телеведущей, она давно дружит с артисткой. Именно поэтому плачущая Татьяна Георгиевна позвонила ей, рассказала о своем состоянии и просила о помощи.

Татьяна Васильева была госпитализирована с подозрением на коронавирус 1 мая. Точный диагноз артистке пока что не известен. Врачи взяли у нее анализы и ждут результатов. Актрису привезли в больницу с высокой температурой и сильным кашлем.

Дана Борисова рассказала о состоянии Татьяны Георгиевны в блоге. "Татьяна позвонила мне в три часа дня. Я сама была в шоке. Она плакала. У нее была единственная просьба: «Дана, помоги устроить в больницу! Я заражена ковидом»", - рассказала телеведущая.

По словам Борисовой, она тут же подняла все свои связи. "Первым, кому я позвонила, был Андрей Малахов. Он не взял трубку. Татьяна звонила мне каждые две минуты, ей было страшно. Она была в панике", - откровенничает Дана.

Теледива уточнила, что находится на постоянной связи с подругой. Сын 73-летней Васильевой Фиилипп тоже в курсе происходящего.

Напомним, о госпитализации Татьяны Васильева стало известно 1 мая. Она сама сообщила, что слегла с высокой температурой, кашлем и недомоганием. Звезда экрана честно призналась, что ее тревожат появившиеся симптомы, потому она вызвала "скорую". По словам актрисы, весь последний месяц она соблюдала самоизоляцию, поэтому не предполагает, от кого могла заразится.

Дана Борисова раскрыла шокирующие подробности о зараженной коронавирусом Татьяне Васильевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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