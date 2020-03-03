С каждым годом все краше: 73-летняя актриса Татьяна Васильева молодеет на глазах

Актриса Татьяна Васильева на днях отпраздновала свое 73-летие. Звезда отметила День рождения в кругу самых близких. Снимками с торжества знаменитость поделилась в блоге.

Татьяна Васильева принимала поздравления от детей и внуков. В гости к актрисе пришли сын Филипп Васильев с женой Марией Болонкиной, дочь Елизавета Мартиросян, а также внуки звезды - Мирра и Адам. "Я самая счастливая на свете", - подписала трогательные кадры именинница.

Поклонники, комментируя фото любимицы, обратили внимание на цветущий вид артистки. Многие отметили, что с каждым годом артистка становится только краше. "Молодеете на глазах", "Татьяна, вы роскошно выглядите", "Вечно молодая Танечка", "С каждым годом все моложе", - восхитились обыватели.

vasileva_vtg Я самая счастливая на свете

К слову, сама Васильева никогда не скрывала, что для сохранения молодости и красоты не раз делала пластические операции. Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" в первый раз наведалась к пластическому хирургу еще в начале 90-х. Она удалила мешки под глазами.

vasileva_gram Кадр из фильма "Моя морячка" (1990 год)

В начале нулевых артистка снова решилась на пластику. Она сделала круговую подтяжку. Правда, хирургическое вмешательство чуть не стоило ей жизни. Впрочем, как известно, красота требует жертв. Из клиники актриса вышла с новым овалом лица и гладкой кожей шеи и в области декольте.

В 2016 году Татьяна призналась, что регулярно делает уколы красоты. В это же время Васильева скорректировала форму подбородка с помощью филлеров. А чуть позже решилась на нитевой лифтинг, который подтянул овал лица, и контурную пластику губ. В декабре 2018 года стало известно, что актриса сделала липосакцию.

modniy.tv Народная артистка России Татьяна Васильева

"Я иногда еду в метро, ищу женщин моего возраста и размышляю, как бы я могла выглядеть. Понимаю, что у меня профессия специфическая, а другим и в голову не приходит, да и потребности такой нет. Но что возможности у них нет, я никогда не поверю! Можно купить меньше сарделек, а на витаминные уколы накопить", - заявляла Татьяна Григорьевна.

dr.arthur.khristenko Ставили нити Татьяне Васильевой. Эффект получили замечательный

Она тщательно следит за своей фигурой. Васильева регулярно занимается спортом. В тренажерном зале она час занимается на беговой дорожке, а затем еще час - с личным тренером. Звезда признавалась, что похудела более чем на 20 килограммов. "Я не готовлю, у меня пустой холодильник. Главное для меня - это спорт и сон", - поведала знаменитость.