2020-01-04T18:11:41+03:00
Звезды

Закодированная Дана Борисова выпила духи

Телеведущая откровенно рассказала поклонникам о срыве
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая откровенно рассказала поклонникам о срывеТелеведущая откровенно рассказала поклонникам о срывеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В середине декабря 2019 года всех поклонников Даны Борисовой потрясло шокирующее известие - в квартиру телеведущей нагрянули полицейские и врачи. Тогда заговорили о том, что звезда экрана сорвалась и снова стала употреблять запрещенные вещества. Сама виновница переполоха всех заверила, что с ней все хорошо и даже явила публике результаты анализов. Согласно документам, Дана была чиста. После этого знаменитость с чистой совестью и легким сердцем отправилась в Таиланд.

Дана Борисова, как и многие ее звездные коллеги, отправилась в новогодние каникулы в теплые края. Вот уже несколько дней девушка нежится под жарким солнцем на пляже острова Самуи. С этим местом у Даны связаны грустные воспоминания. Два года назад она была помещена там в спецклинику, где прошла курс лечения от наркозависимости.

Теперь же в жизни Борисовой все хорошо. Любимая работа, деньги, фешенебельные курорты. О лучшем и мечтать сложно. Дане до сих пор не верится, что когда-то все было иначе.

"За этот отпуск я поняла одно. Господи, какое счастье отдыхать трезвой. Очень много пьяных кругом. Все-таки Новый год. Мне кажется, они упускают много радостей жизни, которые я вижу трезвым глазом!", - поделилась откровением теледива.

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Мне страшно вспоминать, что я творила...
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Она не скрывает - ей до сих пор страшно вспоминать ,что она творила в эти праздники три года назад. "Знаю ,что всегда все заканчивалось скорой и поездкой в больницу. А там я так хотела выпить, что однажды выпила духи", - шокировала блондинка признанием.

Борисова отметила, что тогда была закодирована. "С ума сходила, как хотела выпить, а ведь меня вроде закодировали, но я все равно выпила", - заявила телеведущая.

Поклонники похвалили Дану за искренность. Они отметили, что сильно переживали за красавицу после ее тревожных сообщений в блоге.

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Напомним, Дана Борисова в середине декабря 2019 года пережила сильный стресс. Она рассказала, что к ней в квартиру заявился бывший муж Максим Аксенов с полицией и врачами. Он забрал у ведущей дочку. Сама Полина заявила, что была госпитализирована в детскую больницу. Дочь Даны не стала рассказывать, что на самом деле произошло, чтобы "не делать маме хуже". Позже ситуацию прокомментировал нарколог, у которого наблюдается Борисова. Доктор объяснил, что у Даны эмоциональная дисрегуляция. Она неоднократно говорила о своем биполярном расстройстве. Девушка принимает препараты и потому не всегда справляется с эмоциями. Именно этим и можно объяснить странные сообщения, которые оставляла в блоге телезвезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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