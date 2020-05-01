Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с подозрением на коронавирус

Актриса Татьяна Васильева слегла с высокой температурой, кашлем и недомоганием. Звезда экрана честно призналась, что ее тревожат появившиеся симптомы, потому она вызвала "скорую".

Народная артистка России Татьяна Васильева заболела. Она отметила, что пока не может утверждать, что заразилась коронавирусом, однако признаки очень похожи на те, которыми сопровождается Covid-19. "Температура, кашель, все, что полагается", - цитирует знаменитость сайт 5-tv.ru.

По словам актрисы, весь последний месяц она соблюдала самоизоляцию, поэтому не предполагает, от кого могла заразиться. "У меня температура 38", - цитирует 73-летнюю артистку РИА Новости.

Меж тем ранее Дана Борисова заявила, что у Татьяны Григорьевны обнаружен коронавирус. По словам телеведущей, актриса сама ей позвонила и попросила о помощи. "Мы давно дружим... Ее забрали и везут в хорошую больницу", - сообщила 43-летняя Борисова в блоге.

Дана отметила, что актриса связалась с ней, после того, как почувствовала головную боль и сильное недомогание. "Таня давно доверяет мне, поскольку я ей уже помогала. У нее поднялась температура, начался сильный кашель. Мы с ней постоянно на связи и поддерживаем друг друга", - добавила ведущая.

Поклонники переживают за народную артистку. Они желают кумиру крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.