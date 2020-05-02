2020-05-02T12:38:35+03:00
В мире

На пляжи Флориды явилась смерть с косой

Она разгуливает вдоль моря и пугает купальщиков
Николай ГЕРАСИМОВ
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На самом деле это Дэниел Олфелдер, юрист из местности под названием Санта Роза БичНа самом деле это Дэниел Олфелдер, юрист из местности под названием Санта Роза Бич
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Поскольку в русском языке смерть - женского рода, ее изображают как старуху с косой. В англоязычных странах ее изображают точно так же, только она - мужчина по прозвищу Мрачный Жнец (Grim Reaper). Костюмы Жнеца очень популярны на Хэллоуин.

И хотя сейчас весна, а не конец октября, Мрачного Жнеца стали замечать на пляжах штата Флорида. Он стоит в лучах солнца или гуляет по песочку и отпугивает купальщиков от воды.

На самом деле это Дэниел Олфелдер, юрист из местности под названием Санта Роза Бич. Вообще-то он горячий сторонник того, чтобы все пляжи в штате были открытыми для публики, а не частными, - но тут решил помешать отдыхающим. 17 апреля мэр самого густонаселенного флоридского города Джексонвиль решил открыть пляжи, несмотря на эпидемию коронавируса. Под запретом остаются шезлонги, нельзя загорать на песке - только окунаться в воду, всем рекомендуется носить маски и держаться на расстоянии шести футов (почти двух метров) друг от друга. Но большинство эти советы игнорируют. И многие считают, что само решение было очень преждевременным.

Олфелдер решил совершить турне по всем открытым для публики пляжам, чтобы напомнить любителям водных процедур, что их ждет в случае, если они подцепят заразу (а во Флориде зарегистрировано почти 35 000 случаев заражения и 1314 смертей от COVID-19).

«Пляжи, на которых я побывал, заполнены людьми», - цитирует его CNN.

«Я знаю, насколько наши пляжи красивы и привлекательны, но если мы не предпримем меры и не будем ничего контролировать, вирус совсем, совсем выйдет из под контроля».

На пляжи Флориды явилась смерть с косой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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