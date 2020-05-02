«Не икона и не святой!»: изображение Сталина не уберут из храма Минобороны

Из главного храма армии убрали мозаику с Путиным, Шойгу, Матвиенко, Володиным и другими чиновниками. Это был исторический сюжет «Бескровное возвращение Крыма». Президент сказал, что пока рано делать такие работы — заслуги должны оценить потомки. Но в храме осталась еще одна спорная картина. Это День Победы 1945 года — на ней изображен Сталин.

Как стало известно «КП», отца народов убирать из храма не будут.

- Фреску со Сталиным убирать пока не будут, - сказал «КП» председатель художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных сил России протоиерей Леонид Калинин. - Потому что в угоду либеральной общественности нельзя делить народ на два лагеря и опять устраивать гражданскую войну. В данном случае в этой фреске, в этой мозаике, Сталин не изображен даже как историческое лицо. Он изображен просто на плакате, который несет красноармеец на заднем плане композиции, изображающей Парад Победы.

Это не сакральное, не иконное, не иконографическое, не какое-то там церковное изображение. Это просто констатация тех фактов, которые были в нашей истории. Был Парад Победы. И там присутствовали маршалы Победы, в том числе присутствовал Верховный главнокомандующий, которого мы не дерзнули изображать среди маршалов Победы. Хотя он был генералиссимусом.

Главный Храм ВС РФ обещают достроить к 9 мая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Батюшка напомнил, что при Сталине были и гонения церкви.

- Безусловно, это вопрос оценки исторической личности, которая была очень сложной и контрастной, - отметил он. - Мы знаем, что он был и гонителем в определенный период. В другой период он был возобновителем патриаршества и церкви в том числе. В третий период он опять отвернулся от церкви. Он был человеком не верующим. Так мне кажется.

У каждого есть свои взгляды на эту историческую личность. Но вычеркнуть его из Парада Победы я лично не имею права. Потому что у меня нет таких полномочий. Я не имею права вырывать страницы из истории России и истории Советского Союза, который был победителем в этой войне. Победил в этой войне под непосредственным управлением страной и армией этим человеком.

Плохой ли он, хороший – убирать композицию «Парад Победы» из храма, посвященного Победе, я считаю, кощунственно. Покричали бы те, кто кричат против Сталина, при его жизни. Но это им повезло, что время другое.

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