Советы психолога: как подростку не сойти с ума от самоизоляции

За последний месяц наша жизнь здорово изменилась. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 школы перешли на удаленку, взрослые работают из дома, детям и подросткам практически не возможно пообщаться с друзьями вживую.

В период радикальных перемен под ударом оказались подростки. Их мир и так не стабилен в связи с переходным возрастом, меняющимися гормональными нагрузками, быстрым ростом, новыми обязанностями в семье. К тому же для подростков крайне важна социальная среда, их друзья, малые группы, организованные по интересам. Что делать, когда нельзя ни в школу, ни со сверстниками спокойно пообщаться?

«КП» приводит советы от психологов МЧС и сотрудников кафедры консультативной и клинической психологии МГППУ, а также психологов-практиков, которые помогут подростку не упасть духом, не поддаться тревоге в условиях, когда надо постоянно быть рядом с родителями, и в то же время отнестись к ситуации серьезно.

Сам себе хозяин!

Итак, в эпоху, когда все нестабильно, нам крайне важен свой островок стабильности. Свое пространство, даже если это не отдельная комната, то уж точно, свой рабочий стол и своя кровать. Первое, что нужно сделать, это стать хозяином своего дня и творцом собственного пространства в доме.

Организуй место для учебы под себя, договорись с родителями и братьями-сестрами о том, чтобы они не брали твои вещи без разрешения, равно как и пользовались твоим рабочим столом только по договоренности.

Не забывай и про любимые фильмы и книги. Им тоже нужно найти место в распорядке дня. Слушай любимую музыку, обсуждай новые песни с друзьями в соцсетях. Благо, все столь хорошо знакомые подростку приложения позволяют общаться на расстоянии и не терять отношений с друзьями.

Кроме того, ты можешь помочь своим родителям разобраться с программами и приложениями для связи, если у тебя есть такой талант. Прояви инициативу в тех областях, в которых ты можешь быть экспертом, можешь дать поддержку своим родным, помни, что родителям сейчас не просто, им приходится одновременно решать много новых и ответственных задач.

Переговоры в семье и помощь другим

Да, у семьи, как у любого коллектива, есть и свои правила, которые обычно устанавливаются на семейном совете и у тебя, как у члена семьи есть свои договоренности с родителями, с братьями и сестрами. И эти договоренности надо соблюдать. Или пересмотреть их на ближайшем семейном собрании. Кстати, это хорошая возможность потренировать свои навыки переговорщика и, возможно, получить для себя какие-то новые семейные или общественные важные дела. Помыть кнопки в лифте и ручки в подъезде, наладить интернет соседям, принести кому-то продукты. Помогай другим! Помощь тому, кто нуждается, позволяет почувствовать себя нужным и отвлечься от повседневных тревог.

Крайне важно в той ситуации, в которой мы все сейчас оказались, - пользоваться заботой и поддержкой близких, и уметь об этом попроситьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юмор – лучшее лекарство

Одно из лучших лекарств против тревоги — юмор. Многие ребята начали выкладывать свои видео и песни про то, как они переживают ситуацию с самоизоляцией. Это же интересно, посмотреть на мир, на то, что происходит с тобой, под новым углом! И прекрасная новость, в ведении видеоблога подросток уж точно может обойти своих родителей по полной программе, а быть может, еще и заработать на этом карманных денег.

Место для побеситься

Надо понимать, что, хотя дети и подростки практически не болеют коронавирусом, но могут быть так называемыми бессимптомными носителями, то есть, риск заразить других есть. Именно поэтому важно соблюдать меры домашней изоляции и социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра на улице. Мыть руки, пользовать средствами индивидуальной защиты. Все это непросто. И чувствовать время от времени сильные эмоции – нормально. Когда накатывает злость и обида на несправедливость всего происходящего, надо понимать, что это нормальные и естественные чувства. Поэтому можно сделать такой хитрый ход и оборудовать себе «место для побеситься». Важно, чтобы родные были в курсе, что, например, сегодня ты будешь беситься, кричать, бить подушки и махать кулаками, ровно с 16.00 до 16.15. Обозначь это время, проследи, чтобы место для выброса злости было безопасным, можно постелить на пол одеяла и пледы, уложить побольше подушек.

Что делать, если становится тревожно или грустно?

- Переживать – это нормально. Если же тревожные мысли постоянно атакуют тебя, помни, что тревога — это не опасно, тебе не нужно думать о каждой волнующей тебя мысли. Представь их как проплывающие по небу облака и попробуй сосредоточиться на своих делах, более приятных или важных.

- Ты всегда можешь обратиться за помощью к родителям, друзьям или специалистам (например, к психологу).

- Да, что-то в сложившейся ситуации ты контролировать не можешь, но всегда есть многое, что в твоих руках. И пусть что-то может не получится с первого раза, но с каждой последующей попыткой будет становиться все лучше и лучше.

- Если чувствуешь, что тревога нарастает, помоги себе, сделав несколько упражнений. Для этого: разомни шею, плечи, выпрями спину, сделай глубокий медленный вдох/выдох, потри ладони друг о друга, сожми и разожми пальцы рук, потряси ногами, прижми ступни к полу. Когда почувствуешь расслабление, можно снова приступать к своим делам.

- Общайся с одноклассниками, оставайся на связи с близкими людьми (дома, по телефону, в мессенджерах, в социальных сетях). Не забывай общаться с бабушками и дедушками онлайн, они переживают за тебя.

Не бойся попросить о помощи

Психолог, профессор кафедры Научных основ экстремально психологии МГППУ, Марина Розенова:

- Крайне важно в той ситуации, в которой мы все сейчас оказались, - пользоваться заботой и поддержкой близких, и уметь об этом попросить. Это надо принять за основу. Кроме того, не забывайте, когда мы обращаемся за поддержкой к кому-то, мы даем возможность этому человеку проявить свои хорошие качества и сильные стороны личности. А это значит, улучшаем его самооценку и самочувствие! Помните, как в песенке волка из мультика "Буренка из Масленкино" : «Как хотел бы я хоть раз, хоть сегодня, хоть сейчас, сделать что-нибудь прекрасное»!

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