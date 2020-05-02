2020-05-02T14:46:50+03:00
Общество

Советы психолога: как подростку не сойти с ума от самоизоляции

Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы сбросить накопившуюся энергию и окончательно не переругаться с домашними
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Когда все нестабильно, нам крайне важен свой островок стабильности. Свое пространство, даже если это не отдельная комната, то уж точно, свой рабочий столКогда все нестабильно, нам крайне важен свой островок стабильности. Свое пространство, даже если это не отдельная комната, то уж точно, свой рабочий столФото: Алексей БУЛАТОВ
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За последний месяц наша жизнь здорово изменилась. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 школы перешли на удаленку, взрослые работают из дома, детям и подросткам практически не возможно пообщаться с друзьями вживую.

В период радикальных перемен под ударом оказались подростки. Их мир и так не стабилен в связи с переходным возрастом, меняющимися гормональными нагрузками, быстрым ростом, новыми обязанностями в семье. К тому же для подростков крайне важна социальная среда, их друзья, малые группы, организованные по интересам. Что делать, когда нельзя ни в школу, ни со сверстниками спокойно пообщаться?

«КП» приводит советы от психологов МЧС и сотрудников кафедры консультативной и клинической психологии МГППУ, а также психологов-практиков, которые помогут подростку не упасть духом, не поддаться тревоге в условиях, когда надо постоянно быть рядом с родителями, и в то же время отнестись к ситуации серьезно.

Сам себе хозяин!

Итак, в эпоху, когда все нестабильно, нам крайне важен свой островок стабильности. Свое пространство, даже если это не отдельная комната, то уж точно, свой рабочий стол и своя кровать. Первое, что нужно сделать, это стать хозяином своего дня и творцом собственного пространства в доме.

Организуй место для учебы под себя, договорись с родителями и братьями-сестрами о том, чтобы они не брали твои вещи без разрешения, равно как и пользовались твоим рабочим столом только по договоренности.

Не забывай и про любимые фильмы и книги. Им тоже нужно найти место в распорядке дня. Слушай любимую музыку, обсуждай новые песни с друзьями в соцсетях. Благо, все столь хорошо знакомые подростку приложения позволяют общаться на расстоянии и не терять отношений с друзьями.

Кроме того, ты можешь помочь своим родителям разобраться с программами и приложениями для связи, если у тебя есть такой талант. Прояви инициативу в тех областях, в которых ты можешь быть экспертом, можешь дать поддержку своим родным, помни, что родителям сейчас не просто, им приходится одновременно решать много новых и ответственных задач.

Переговоры в семье и помощь другим

Да, у семьи, как у любого коллектива, есть и свои правила, которые обычно устанавливаются на семейном совете и у тебя, как у члена семьи есть свои договоренности с родителями, с братьями и сестрами. И эти договоренности надо соблюдать. Или пересмотреть их на ближайшем семейном собрании. Кстати, это хорошая возможность потренировать свои навыки переговорщика и, возможно, получить для себя какие-то новые семейные или общественные важные дела. Помыть кнопки в лифте и ручки в подъезде, наладить интернет соседям, принести кому-то продукты. Помогай другим! Помощь тому, кто нуждается, позволяет почувствовать себя нужным и отвлечься от повседневных тревог.

Крайне важно в той ситуации, в которой мы все сейчас оказались, - пользоваться заботой и поддержкой близких, и уметь об этом попросить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крайне важно в той ситуации, в которой мы все сейчас оказались, - пользоваться заботой и поддержкой близких, и уметь об этом попроситьФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юмор – лучшее лекарство

Одно из лучших лекарств против тревоги — юмор. Многие ребята начали выкладывать свои видео и песни про то, как они переживают ситуацию с самоизоляцией. Это же интересно, посмотреть на мир, на то, что происходит с тобой, под новым углом! И прекрасная новость, в ведении видеоблога подросток уж точно может обойти своих родителей по полной программе, а быть может, еще и заработать на этом карманных денег.

Место для побеситься

Надо понимать, что, хотя дети и подростки практически не болеют коронавирусом, но могут быть так называемыми бессимптомными носителями, то есть, риск заразить других есть. Именно поэтому важно соблюдать меры домашней изоляции и социальную дистанцию в 1,5 – 2 метра на улице. Мыть руки, пользовать средствами индивидуальной защиты. Все это непросто. И чувствовать время от времени сильные эмоции – нормально. Когда накатывает злость и обида на несправедливость всего происходящего, надо понимать, что это нормальные и естественные чувства. Поэтому можно сделать такой хитрый ход и оборудовать себе «место для побеситься». Важно, чтобы родные были в курсе, что, например, сегодня ты будешь беситься, кричать, бить подушки и махать кулаками, ровно с 16.00 до 16.15. Обозначь это время, проследи, чтобы место для выброса злости было безопасным, можно постелить на пол одеяла и пледы, уложить побольше подушек.

Что делать, если становится тревожно или грустно?

- Переживать – это нормально. Если же тревожные мысли постоянно атакуют тебя, помни, что тревога — это не опасно, тебе не нужно думать о каждой волнующей тебя мысли. Представь их как проплывающие по небу облака и попробуй сосредоточиться на своих делах, более приятных или важных.

- Ты всегда можешь обратиться за помощью к родителям, друзьям или специалистам (например, к психологу).

- Да, что-то в сложившейся ситуации ты контролировать не можешь, но всегда есть многое, что в твоих руках. И пусть что-то может не получится с первого раза, но с каждой последующей попыткой будет становиться все лучше и лучше.

- Если чувствуешь, что тревога нарастает, помоги себе, сделав несколько упражнений. Для этого: разомни шею, плечи, выпрями спину, сделай глубокий медленный вдох/выдох, потри ладони друг о друга, сожми и разожми пальцы рук, потряси ногами, прижми ступни к полу. Когда почувствуешь расслабление, можно снова приступать к своим делам.

- Общайся с одноклассниками, оставайся на связи с близкими людьми (дома, по телефону, в мессенджерах, в социальных сетях). Не забывай общаться с бабушками и дедушками онлайн, они переживают за тебя.

Не бойся попросить о помощи

Психолог, профессор кафедры Научных основ экстремально психологии МГППУ, Марина Розенова:

- Крайне важно в той ситуации, в которой мы все сейчас оказались, - пользоваться заботой и поддержкой близких, и уметь об этом попросить. Это надо принять за основу. Кроме того, не забывайте, когда мы обращаемся за поддержкой к кому-то, мы даем возможность этому человеку проявить свои хорошие качества и сильные стороны личности. А это значит, улучшаем его самооценку и самочувствие! Помните, как в песенке волка из мультика "Буренка из Масленкино" : «Как хотел бы я хоть раз, хоть сегодня, хоть сейчас, сделать что-нибудь прекрасное»!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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