Принцесса Диана загорала перед строителями голой, а Елизавета II любила Меган Маркл

В Британии вышла в свет скандальная книга, посвященная жизни и тайнам королевской семьи. Автором «Кенсингтонский дворец. Интимные воспоминания - от королевы Марии до Меган Маркл» стал Том Куинн, который собрал пикантные рассказы бывших придворных. От их глаз никогда и ничто не ускользало - супружеские ссоры, соперничество между братьями или любовные интрижки. Это и неудивительно, Кенсингтонский дворец является официальной резиденцией для 13 членов семьи Виндзор и носит прозвище королевского общежития.

Том Куинн выбрал наиболее интересные фрагменты из своей книги для публикации в британском издании Daily Mail.

УШИ И ГЛАЗА

«Когда принцесса Диана жила в Кенсингтонском дворце, она всегда старалась скрыть от окружающих то, что происходит на самом деле.

- Но ее усилия были напрасны, - признается один из слуг по имени Уинифред (имя ненастоящее). - Мы только делали вид, что ничего не замечаем. В действительности, нам всем все было хорошо известно.

Все знали, что знаменитый арт-дилер Оливер Хоэр - один из любовников принцессы Дианы. Его однажды застукали, когда он прятался полуголым за кадкой с растением в одном из коридоров Кенсингтонского дворца.

Младшая сестра Елизаветы II, принцесса Маргарет регулярно рассказывала супругу, графу Сноудену, о своих любовных похождениях, о которых и без того было всем известно.

- В этом и заключается главная проблема - все про всех всё знают. Вы не можете ничего скрывать из-за большого штата прислуги. В этом и кроется беда королевской семьи, - говорит Уинифред. - Персонал всегда видел, как по дворцу бегают полуголые люди. И это мог быть не чей-то любовник, а пожилой родственник королевы, который вышел в пижаме в коридор, а за ним захлопнулась дверь в спальню. Увы, ни Маргарет, ни Диана так и не поняли одного простого факта: как бы вы не доверяли своим подчиненным, они все равно будут говорить о вас».

МЯТЕЖНАЯ МАРГАРЕТ

«Принцесса Маргарет гордо и вполне заслуженно носила прозвище «мятежной королевы». Она жила вместе с мужем графом Сноуденом в Кенсингтонском дворце апартаментах 1А, которые были отремонтированы с учетом их пожеланий. А их бурные ссоры, которые были нормой для королевской пары, были хорошо слышны всем слугам.

- Принцесса Маргарет выкрикивала ужасные вещи. Ей было плевать на открытые двери и окна, и что кто-то мог слышать ее, - вспоминает один из придворных Рон. - Это был шок слышать из уст сестры королевы слово «***» (все очень плохо). Я не мог подумать, что она вообще знает его!

- Многие их ссоры основывались на том, что они соревновались, кто с кем переспит - что-то типа око-за-око. Маргарет занималась с кем-нибудь сексом, объявляла об этом, ее супруг после этого уходил, чтобы переспать с кем-то, и вернувшись, хвастался. Однажды Маргарет переспала с одним из приятелей мужа, а Сноуден взял и назло тоже с ним переспал. Он обычно выигрывал эти битвы, потому что Марграрет оказывалась в тупике, когда супруг говорит ей, что у него был секс с мужчиной».

НА ЛАВКЕ С БРОДЯГОЙ

«После свадьбы в 1981 году принц Чарльз и принцесса Диана поселились в апартаментах 8 и 9. Их объединили специально для удобства наследника престола и его молодой жены.

- Именно здесь Диана пережила свои эмоциональные взлёты и падения: в одни мгновения она была в приподнятом эйфорическом состоянии, в другие - находилась на грани самоубийства, - вспоминает один из слуг.

- Бытует миф, что Чарльз и Диана первые годы брака жили счастливо в Кенсингтонском дворце. Но это не так. Их ссоры были слышны с первого дня, как они сюда переехали.

После того, как в 1992 году Чарльз съехал, Диана вздохнула с облегчением. Она всегда чувствовала, что это скорее ее дом, чем его. Одна из служанок принцессы отмечает, что Диана действительно любила Кенсингтонский дворец.

После пять лет ее жизни, до 1997 года, Леди Ди вела жизнь степенную и одновременно легкомысленную. Ей нравилось быть и мегазвездой и инкогнито. Любимой забавой принцессы Дианы был побег от «тюремщиков», так она называла своих телохранителей.

- Это моя версия игры в прятки, - признавалась Диана, всегда извиняясь перед охраной за свои проказы.

Принцессе очень нравилось надевать самую неприглядную одежду, темные очки и сидеть на лавочке в парке, наблюдая за прохожими. Однажды она так просидела на скамейке рядом со спящим бродягой.

- Он понятия не имел, кто она такая, и когда проснулся, стал с ней разговаривать. И надо отдать должное Леди Ди, она ничуть не смутилась и довольно весело с ним болтала минут, - говорит один из слуг. - Он даже предложил ей выпить, но она вежливо отказалась.

Еще один случай вспоминает прислуга дворца, когда Диана стала свидетелем того, как на маленькую собачку напал здоровый пес. Принцесса не растерялась, сняла туфлю и швырнула в пса».

ТОПЛЕС НА КРЫШЕ

«В конце 80-х годов Диана любила загорать совершенно обнаженная на крыше. Иногда она забывалась и встала во весь рост, уверенная, что ее никто не видит. Но однажды Диана обнаружила, что она нее смотрят ошалевшие два строителя. Но прежде, чем Леди Ди кинулась за своей одеждой, мужчины низко поклонились ей и отвернулись.

- Да, это были всего лишь простые строители, но при этом они были джентельменами! - отмечает один из слуг дворца.

Конечно, Кенсингтонский дворец был местом для любовных утех Дианы. Один из романов случился с известным искусствоведом Оливером Хоэром, в которого Диана была влюблена до беспамятства.

- Диане было очень больно, когда их рвано закончился. На прощание Леди Ди получила от Хоэра посылку, где были запонки ее покойного отца, которые она подарила возлюбленному, - вспоминают во дворце. - Роман с Доди Альфайедом прислуга не одобряла. Доди обходился пренебрежительно с персоналом, кричал или грубил. После этого Диане приходилось всякий раз за него извиняться. За это ее и любили. Однажды Доди шел по коридору и прихорашивался, глядя в отражение защитных стекол картин, и растянулся на ковре. Прислуга потом неделю покатывалась со смеху».

СТРАСТЬ К БАРАКУ ОБАМЕ

«Семья герцогов Кембриджских - принц Уильям и Кейт Миддлтон - расположились в апартаментах 1А, там где некогда жила принцесса Маргарет. Уильям и Кейт переехали в Кенсингтонский дворец из Ноттингем-коттеджа после рождения принца Джорджа, в октябре 2013 года. Перед переездом была проведена масштабная реновация апартаментов. А перед зданием появилась еще одна линия живой изгороди.

Ближайшими их соседями должны были стать принц Гарри и Меган Маркл, которые поселились в коттедже Ноттингем. И поначалу пары прекрасно ладили друг с другом.

- Кейт - одна из милейших королевских особ, - признаются придворные. - Она не позволила, чтобы роскошная жизнь вскружила ей голову. Она обходительна и вежлива со своей прислугой. Кейт очень тепло отнеслась к Меган, когда та приехала. Но напряженность рано или поздно должна была появиться, потому что Меган пришлось бы признать, что не она замужем за будущим королем Британии. А ей было тяжело с этим смириться.

Но что стало причиной для переезда Гарри и Меган сначала в Виндзор из Кенсингтонского дворца, а затем отъезда в Канаду и США.

- Кейт была в ужасе, когда Меган накричала на одного из ее подчиненных. Меган не привыкла иметь дело со слугами, поэтому хочет казаться властной. С одной стороны, она хотела быть похожей на принцессу Диану, с другой - чтобы все делалось по ее щелчку.

От прислуги Меган получила целую коллекцию обидных прозвищ: «Трудная герцогиня», «Диана-2» и другие. Но и в королевской семье Маркл невзлюбили. Некоторые королевские особы с высока смотрели на нее, в отличие от королевы Елизаветы II, которая любила Меган Маркл.

- Королева питала слабость к американцам с тех пор, как познакомилась с Бараком Обамой. В него она влюбилась настолько сильно, что спрашивала своих придворных, могут ли они устроить его приезд в Британию, если он больше не является президентом».