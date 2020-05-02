Милош Бикович купил новый дом и прячется от коронавируса в монастыре у брата

Каждый проводит изоляцию, как умеет. Максим Матвеев и Лиза Боярская дома снимают фильм про себя, Никита Джигурда в COVID-19 не верит, Константин Хабенский высаживает гречку во дворе, а вот звезда фильма «Холоп» - самой кассовой российской комедии в истории — Милош Бикович уехал на родину и засел на дно в монастыре Йованья XV века близ Валево, где его старший брат Михайло служит игуменом.

В видеобеседе с литератором Александром Цыпкиным актер объяснил, почему ездил в Мытищи и как его мама стала «нелегальным товаром».

ПРО ЗАПРЕТЫ В СЕРБИИ

«Три дня до понедельника (4 мая) никуда выходить нельзя. Вообще. Кафе, рестораны и все остальное закрыто. Говорят, что откроют через две недели. Так что я пока я здесь — в монастыре у брата, он тут служит, поэтому меня пускают тут ночевать. Все очень серьезно, на днях от коронавируса скончался глава Валевской епархии, «шеф» моего брата владыко Милутин, иерарх Сербской Церкви»

ПРО МАМУ

«Сначала передвижение запретили всем, кто старше 65 лет. А моей маме — 72. И до того, как мама стала «нелегальным товаром», я ее перевез сюда, в горы (в монастырь Йованья). Ей здесь очень нравится. Старикам тяжело в квартирах — они не могут никуда выходить, это как тюрьма. Так что я как можно раньше забрал на природу, чтобы она не почувствовала карантин».

Милош Бикович с мамойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО МЫТИЩИ

«В Мытищах я доставал разрешение на работу в России вместе с другими иностранными гражданами, которые пытаются как-то зацепиться за право трудиться здесь. Стоял в очереди, доказывал, что я вам нужен, и не надо меня выкидывать на хер из страны. У меня рабочая виза».

ПРО НОВЫЙ ДОМ

«Я купил землю и домик недалеко отсюда (от монастыря Йованья). Сейчас я его приспосабливаю к жизни. Там ничего нет. Незаконченный маленький дом. Но вчера я косил там траву.

ПРО ЗАНЯТИЯ НА КАРАНТИНЕ

«Я записался на онлайн-курсы по сценаристике. Смотрю много кино, старые фильмы, которые не успевал посмотреть. Читаю книги и сценарии. Мне очень повезло с этой изоляцией, потому что отдых мне был очень нужен».

Кадр из фильма "Брат"

ПРО ДАНИЛУ БАГРОВА

«У нас в Сербии тоже были свои 90-е и такому персонажу, как Данила, мне легко сочувствовать. Он близок мне. Сергей Бодров создал архетип, справедливого мстителя, который всем покажет».

ПРО ЛУЧШУЮ СЦЕНУ В КИНО

«Я считаю, что одна сцена из продолжения «Утомленных солнцем» стоит всего кинематографа. Это эпизод встречи героя Никиты Михалкова с дочкой на минном поле. Минное поле — XX век, где старая Россия встречается с новой. Жесткая, коммунистическая Россия, которая должна была стоять на крови и на мине, чтобы Новая Россия, которая молчит и не может говорить, снова запела и вернулась к своим шагам. Ведь у Михалкова нет лишних реплик. Что там говорит его герой?

«К своим следам ДВАДЦАТЬ шагов назад». 20 век. И к этому времени мы вернулись к началу. Той точке, от которой измеряем время. Это Христос. Россия вернулась к христианству. Сразу после этого эпизода идет сюрреалистическая сцена диалога бабушки (Инна Чурикова), которая заступается за душевнобольного немца, пытающегося остановить советские танки березовым шлагбаумом. И когда она понимает, что просто так уехать в другую сторону они не могут, произносит: «Тогда и меня вместе с ним. Христа ради». И тут вдруг выходит героиня Нади Михалковой, которая впервые за все время начинает говорить с ним. Уговаривает его открыть шлагбаум. И поворачивает немца в другую сторону. На Берлин.

Игумен Михайло БиковичФото: www.youtube.com

Мы видим две концепции. Европейскую — безумную, постоянный арбайт, рынок и интерес. И русскую — в идее сострадания. Так режиссер Михалков видит Россию. Танки разрывают деревянный шлагбаум, потому что это совсем другая сила. Новый вектор отношений. И тут мы видим героя Михалкова, который вроде бы умер, взорвался в предыдущей сцене. Он воскрес. Это глубочайшая сцена в истории кино. Мы видим, как танки едут на Берлин, но уже не стрелять. Видим сожженную деревню (Европа XX века), в центре которой — нетронутая церковь. Потрясающее искусство. Просто люди его не замечают».

ПРО РУССКИХ

«Вы принадлежите к великому народу, который не замечает своей доброты и гениальности так, как рыба не замечает моря. Поэтому вам надо более бдительно относиться к себе».

Эпизод из Утомленных солнцем . Встреча героя Никиты Михалкова с дочкой на минном поле.

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