Испытано на себе: как я в море ушла, похудела и миллион «нашла»

Часть 1

Часть 2

История девушки-журналиста, которая оставила на берегу квартиру, котов, работу и ушла в море на 10 месяцев рыбообработчицей. С какими трудностями на плавучем заводе в открытом море ей пришлось столкнуться? Каково это – обрабатывать рыбу и закатывать консервы по 12 часов в сутки человеку, привыкшему работать на компьютере в офисе? Можно ли в море стать богатым? Об этом читайте в серии репортажей «испытано на себе» журналиста Ксении Третельницкой, которая в прошлом году устроилась матросом-рыбообработчиком на плавучий завод «Всеволод Сибирцев» компании «Доброфлот».

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Первые три месяца работы на плавбазе – ты привыкаешь… К качке, к труду, к дисциплине, к приему пищи по расписанию, к соседке. Через 90 дней уже перестаешь реагировать на крики мастеров, учишься обедать с космической скоростью, а весь окружающий мир сводится до двух составляющих – либо рыба есть (это к деньгам), либо рыбы нет (это к отдыху).

Двухместная каютаФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Будто на Титанике

Через три месяца произошла пересменка и я начала выходить на работу в ночь. Трудиться ночью мне понравилось больше - смены пролетали быстрей, появилось больше времени днем. Начала ежедневно греться на солнышке на палубе. Благо, погода стояла на редкость солнечная почти до самого ноября.

Однажды, я увидела стаю китов – огромные млекопитающие неспешно проплыли мимо нашего плавзавода. Свесилась за борт, чтобы лучше разглядеть их, и почувствовала себя героиней «Титаника». Потом мне удалось увидеть стаи дельфинов и морских котиков. Это лучшее развлечение за весь рейс. Конечно, не всем так везет, как мне – некоторые просиживали часами на палубе, но мимо них пролетали только крикливые чайки-попрошайки. Они, кстати, были постоянными спутниками «Всеволода Сибирцева» и к концу промыслового рейса наглые птицы отъелись почти до размеров пингвинов.

Столик в каютеФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

А иногда вместо обитателей океана приходилось лицезреть, как команды мотоботов привозят с японских и российских траулеров рыбу на плавбазу. Их приход объявляли по громкой связи, чтобы всем было ясно – «приплыла» работа.

Команда мотоботаФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Еда как на убой

Питание в «Доброфлоте» такое, что и членам экипажа можно вернуться на берег в виде пингвинов. По крайнем мере, я сначала испугалась такой русской сытной кухни. Еще и очень вкусной. Ведь поварам там не забалуешь – потребителей, то есть нас кормящихся, регулярно опрашивают, все ли нравится, вкусно ли. Даже была система голосования за качество питания. С помощью выданных всем электронных карт мы сразу после посещения столовки голосовали за качество приготовленных блюд. Поэтому у коков контроль был со всех сторон.

Морские котикиФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Меню для экипажа формируется на неделю вперед. Задача шеф-повара сделать его максимально разнообразным, чтобы не приелось. И это дорого стоит, потому как если рот не радуется, работать в таком режиме становиться еще тяжелее. Так что, по моему мнению, работать на камбузе – это подвиг. Наши повара в круглосуточном режиме кормили по 4 раза в сутки более 500 человек.

Перегрузка рыбы на борт плавбазыФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Сборное меню плавбазу «Всеволод Сибирцев»

Завтраки: каша овсяная на молоке, каша манная, творог со сметаной, куриный бульон, яйца вкрутую, колбаса докторская, сыр голландский, омлет, сардельки отварные, овощи.

Первые блюда: щи суточные с говядиной, шурпа с бараниной, сборная солянка, куриный суп с вермишелью, уха, грибной суп, рассольник, окрошка.

Вторые блюда: голубцы, плов с бараниной, котлеты мясные, жареная камбала или навага, рагу из свинины, бефстроганов, котлеты домашние, курица запечённая.

Гарниры: гречка, спагетти, картофельное пюре, жареный картофель с грибами, рис, овощи свежие и тушенные.

Выпечка: шарлотка, творожная запеканка, блины, оладушки, пирожные, пирожки с разными начинками, булочки, ватрушки.

Напитки: кофе, чай, компот, какао, кисель, морс, вода, молоко.

Еще нам дополнительно выдавали фрукты, соки, йогурты, консервированные компоты, паштет, шоколадные конфеты, пряники, сушки и вафли. В общем – никто не голодал. Все это добро мы складировали в каютах, этим можно было всегда полакомиться, если вдруг чего-то захотелось вне стен столовки.

Перегрузка сырцаФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

Единственное, что сильно напрягало – необходимость съедать обед за 15 минут из отведенных на него полчаса. Этому пришлось научиться очень быстро. Это так называемый «режим чайки», от которого даже на берегу не просто избавиться.

- После первого рейса, когда домой приехала, родители закатили праздничный ужин. Накрыли стол, нарезали кучу салатов, наготовили горячего. Пока они тосты поднимали, я за 15 минут всего навернула. Потом сидела весь вечер, смотрела на них, - рассказала байку моя коллега Саша Мухина.

Солнечная погода в октябреФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

«Столовский» дресс-код и сухой закон

Кстати, в столовую нельзя входить в рабочей одежде, сапогах, в шортах, майках, шлепанцах и тапочках. Дресс-код как в ресторане. И правильно – все-таки не на кухню дома зашел. Женщинам нельзя с распущенными волосами и с помадой на губах. Все ради гигиены - волосы могут попасть в еду, а жирная помада плохо отмывается от кружек. Те, кто все же намарафетился против правил, сами оттирают помаду перед сдачей в мойку.

Алкоголь на «Сибирцеве» строго запрещен. Тех, кто пытается его изготовить и напиться – ждет большой штраф и списание на берег. Но, русские на сдаются - самогон умудряются делать из компота и даже из конфет. Именно поэтому в судовом магазине запрещен к продаже сахар. Но особо смекалистые ждут ближайший перегруз, чтобы прикупить спирта с накруткой по цене в пять раз. Но все же большая часть экипажа адекватная - люди понимают, что рисковать нет смысла, ведь такие «залеты» очень плохо сказываются на морской карьере. За такие фокусы могут внести в «черный список», и устроиться потом в другую компанию будет почти невозможно.

Чайки вокруг плавбазыФото: Ксения ТРЕТЕЛЬНИЦКАЯ

- То ли дело раньше… Стоишь на укладке, едет по ленте баночка самогона. Отхлебнул и работаешь дальше весь день. Золотые были времена! А сейчас по ленте только рыба и консервы ездят, - вспоминают прошлое старожилы.

За тем, чтобы на судне не было алкоголя, и никто не смог напиться – стараются строго следить. Безопасность труда на первом месте. Поэтому периодически служба охраны устраивает проверки по каютам. Приятного мало, но это - вынужденная мера, которая позволяет поддерживать порядок.

Продолжение следует….

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