Новые случаи заражения коронавирусом в России на 3 мая 2020: за сутки заболели 10633 человек
Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 3 мая 2020 года
Опубликованы новые данные по коронавирусуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 3 мая 2020 года достигло 134 687. За минувшие сутки было зарегистрировано 10633 новых случаев заражения. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019.
ИСТОЧНИК KP.RU
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