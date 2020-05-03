2020-05-03T10:27:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 3 мая 2020: за сутки заболели 10633 человек

Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 3 мая 2020 года
Поделиться:
Опубликованы новые данные по коронавирусуОпубликованы новые данные по коронавирусуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 3 мая 2020 года достигло 134 687. За минувшие сутки было зарегистрировано 10633 новых случаев заражения. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве ещё 655 пациентов вылечились от коронавируса
В России 58 человек умерли от коронавируса за прошедшие сутки
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
В России провели более 4,1 млн тестов на коронавирус
Правительство России сняло запрет на экспорт масок и средств индивидуальной защиты
Учёные сообщили о новой причине смерти от коронавируса
В Киеве возмущены продажами российского лука
"Очередная демонстрация ненависти": Пушков оценил отказ посла Украины от участия в церемонии в Германии
Бывший канцлер Германии призвал Евросоюз отменить санкции против России
В Бельгии готовятся к повторному режиму самоизоляции
В Швеции сомневаются в правильности отказа от карантина
Американские СМИ сообщают об "убийцах спутников" нового типа в России
Борис Джонсон рассказал, как врачи готовились сообщить о его смерти
Последние новости на утро 3 мая 2020: западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии доказательств вспышки коронавируса
На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба
Украина обвинила Россию в незаинтересованности выяснения причин трагедии в Одессе
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 мая 2020 года увеличилось до 729 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 3 мая 2020 года составило 12 507 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 3 мая 2020: Выходящих из дома без масок будут штрафовать
Число заболевших коронавирусом в Москве на 3 мая 2020 превысило 62,5 тысячи человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 3 мая 2020 года увеличилось до 6 374 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 3 мая 2020: Инфекцией COVID-2019 болеют 2% горожан
Шесть человек погибли при крушении самолета в Боливии
Украинский телеведущий Остап Дроздов рассказал, как обманывал русскоязычных туристов