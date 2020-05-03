Учёные призывают не бояться роста числа заражённых коронавирусом в России

3 Май 2020 2020-05-03T12:39:21+03:00

Эпидемиолог призвал не пугаться роста в РФ числа зараженных COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В России последние два дня стремительно растёт ежесутчное число новых заражённых коронавирусом из-за расширения тестирования, сообщил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что увеличение количества заболевших не означает "углубления пандемии".

- Цифра растёт, потому что расширяется тестирование, - сообщил Гинцбург "Интерфаксу".

Эпидемиолог отметил, что за последние 10 дней тестирования в России расширили в два раза, а следовательно, выросло число выявленных заболевших.

Учёный отметил, что рост числа заболевших не должно никого пугать.

Кроме того, Александр Гинцбург считает временный переезд многих москвичей в другие города и в Подмосковье "безусловно положительным" фактором.

Напомним, 3 мая в России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки. Специалисты зафиксировали 10 633 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 134 687 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU