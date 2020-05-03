Оставшийся без квартиры и с долгами в 15 миллионов Сергей Жигунов оспаривает продажу своей недвижимости

Белая полоса в личной жизни Сергея Жигунова, чей роман с "двойником Анастасии Заворотнюк" обсуждают уже не первый месяц, омрачается финансовыми трудностями и судебными перипетиями. Актер и продюсер пытается оспорить результаты публичных торгов, после которых его квартиру забрали в счет долга по невыгодной цене - на 25% ниже рыночной стоимости.

История с многомиллионной задолженностью началась в 2014 году, когда Сергей Жигунов взял в волгоградском "Нокссбанке" кредит на съемки фильмов. В срок деньги не вернул, набежали проценты и пени. Общий долг артиста составлял около 38 миллионов рублей, и в прошлом году судебные приставы наложили арест на одну из квартир знаменитости - как выяснила "КП", 40-метровую однушку на улице Мосфильмовская.

- Да, наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года, - сообщили «КП» в юридическом отделе Нокссбанка. - Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому начали работу судебные приставы.

Виктория Ворожбит (справа) по удивительному совпадению оказалась очень похожа на экс-возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк. Фото: личная страничка в соцсети + Global Look Press

В итоге в августе 2019 года квартиру забрали, а в октябре Сергей Жигунов подал иск в суд, пытаясь оспорить результаты публичных торгов, но в иске было отказано. Почему так получилось, "Комсомолке" прокомментировал адвокат Сергей Жорин.

- Как видно из решения суда, ранее между должником и кредитором было подписано мировое соглашение, но должник эти условия не выполнил. И так как мировое соглашение приравнивается к решению суда, организация получила исполнительный лист и обратилась за взысканием к судебным приставам, - пояснил kp.ru Сергей Жорин. - Был произведен арест недвижимости, затем по закону назначили торги. В первый раз они не состоялись, поскольку ни один из участников не явился. А во второй раз было подано менее двух заявок на участие в торгах. Так бывает, когда о проведении торгов либо никто не знает, либо эта недвижимость по установленной цене никому не нужна. В результате организация-кредитор выкупила этот лот на 25% ниже начальной стоимости. И хотя все соответствует нормам закона, истец пытался эти итоги оспорить.

Отказ по иску Жигунова суд вынес в феврале, но на днях, 27 апреля, актер подал апелляционную жалобу. Ее пока оставили без движения, так как адвокаты звезды не предоставили оригинал документа об уплате госпошлины.

Между тем, те самые 25% от цены квартиры, за которые судится "гардемарин" - это несколько миллионов рублей. Для актера сейчас это большие деньги: согласно информации на сайте ФССП, Сергей Жигунов все еще должен кредитору почти 12,5 миллионов рублей. Плюс 2,7 миллиона - исполнительский сбор судебных приставов.

- Исходя из этой информации, можно предположить, что следующим этапом будет процедура банкротства Жигунова как физического лица со всеми вытекающими последствиями, - считает Сергей Жорин.

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