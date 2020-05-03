Спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе

Их называют «Пятиглазые» — неформальный союз разведок пяти англоговорящих стран: Британии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Они занимаются совместными операциями по всему миру (порой даже — через головы собственных правительств). В конце недели в западную прессу утёк секретный доклад «Пятиглазых», где вина за пандемию коронавируса фактически возлагается на Китай.

Вот лишь некоторые отрывки (выдержанные в резко антикитайском духе):

«Несмотря на наличие доказательств передачи COVID-19 ещё с начала декабря 2019 года, китайское руководство признало это лишь 20 января 2020 года».

«Пекин преследовал свидетелей, пытавшихся рассказать правду о коронавирусе, и цензурировал запросы о нём в китайских поисковых системах».

«Китай ввёл запрет на перемещения своих граждан [для борьбы с пандемией], в то же самая время рассказывая всему миру, что запрет на перемещения не нужен».

«Доктор Ши Женьли, известная как «Женщина-летучая мышь», проводила в Ухане исследования рукокрылых, и по меньшей мере один образец такого «летуче-мышиного вируса» совпал генетическим кодом COVID-19 на 96%...»

На этом война компроматов не заканчивается. Daily Mail публикует архивные фото неких китайских вирусологов, которые ловят, а потом анатомируют летучих мышей, не имея надлежащих средства защиты (даже маски надеты не на всех). Мол, с такими мерами безопасности неудивительно, что вирус передался от животного к человеку, мутировал и спровоцировал пандемию.

Daily Mail публикует архивные фото неких китайских вирусологов, которые ловят, а потом анатомируют летучих мышей

— Долгое время в англоязычных странах, условно говоря, было две силы: прокитайская и антикитайская. Первая выступала за извлечение прибылей из торговли с КНР, чья экспортно-ориентированная промышленность может в огромном количестве изготовить почти любой товар. Но за первый квартала 2020 года, с момента начала пандемии и блокады, экспорт Китая в Британию упал на 26,5%; в Канаду — на 25,9%; в США — на 25,2%. Очевидно, что в условиях катастрофического ослабления экономических связей с Пекином — в англоязычных странах берёт верх «вторая партия», которая продвигает конфликтную повестку в отношении Китая. К этой «партии» принадлежат военно-политические круги и разведсообщество, чей доклад очень «удачно» всплыл в прессе именно сейчас, — полагает китаист Николай Вавилов.

Китайские дипломаты «доклад пятиглазых» критикуют, указывая, что меры безопасности в Уханьском институте вирусологии исключают возможность утечки вируса.

При этом в западных кругах циркулирует идея выставить Китаю счёт за коронавирус и наложить на Поднебесную санкции на сумму до триллиона долларов.

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