«Мы вымрем и русских не останется!»: Протоиерей Дмитрий Смирнов поддержал идею моратория на аборты на время пандемии

На время карантина и изоляции многие строили радужные прогнозы. Вот закроются все в своих квартирках, а после мы получим пик рождаемости. Но не тут-то было. Эксперты из фонда «Женщины за жизнь» фиксируют рекордное число прерываний беременности. Люди боятся кризиса и новой болезни. Хотя в Минздраве заявили, что у новорожденных не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

В Русской Православной церкви предложили ввести мораторий на аборты на время пандемии. Во время операции заражение могут получить и женщина, и медицинский персонал. С такой идеей выступил ответственный секретарь патриаршей комиссии по делам семьи, священник Федор Лукьянов.

- В условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала, - сказал РИА-Новости отец Федор. - Также поддерживаю рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко по приостановке российскими клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО в связи с общей эпидемиологической обстановкой.

Священник Дмитрий Смирнов уверен, что если аборты продолжатся — наша страна вымрет. А кресты на православных храмах заменят мусульманские полумесяцы.

- Русских просто не останется. Будет какое-то гетто. Видите, по улицам ходят молодые азиаты? Вот это наше будущее. А мы пойдем в дворники и таксисты. Может, нам листву доверят убирать. Все от того, что рожать не хотят и убивают своих же детей, - сказал «КП» отец Дмитрий.

Напомним, что ранее «КП» писала, что коронавирус может привести нашу страну к пику абортов и разводов, как в 90-е годы.