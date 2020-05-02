В России предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

2 Май 2020 2020-05-02T18:37:27+03:00

С такой инициативой выступили в Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства

Изменить размер текста: A A

Предложено на время пандемии коронавируса в России запретить проводить аборты. Инициатива принадлежит представителям Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

Напомним, на время пандемии, чтобы не перегружать врачей, отменили несрочные плановые операции. "То что можно отложить, будем откладывать",-объяснял глава Минздрава Михаил Мурашко. В этот список попали и пластические операции.

Секретарь патриаршей комиссии священник Федор Лукьянов считает, что мораторий также следует наложить на аборты. Это также плановые операции, которые, к тому же несут серьезную угрозу здоровью женщины и могут сказаться на возможность в дальнейшем иметь детей:

- Считаем, что в условиях коронавирусной инфекции операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала,- приводит его слова РИА Новости.

Такие меры, по мнению священника, должны принять частные и государственные медучреждения. В комиссии также поддержали предложение премьер-министра временно, на период пандемии, прекратить процедуры ЭКО.

ИСТОЧНИК KP.RU