2020-05-03T12:44:43+03:00
В мире

Британский премьер Борис Джонсон: Врачи готовились объявить о моей смерти

Политик рассказал о тяжелой борьбе с коронавирусом
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments1
По словам Джонсона, его состояние долго было критическимПо словам Джонсона, его состояние долго было критическимФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

«Литры за литрами» кислорода вкачивали врачи в Бориса Джонсона, чтобы спасти его жизнь. Премьер-министр, которого 12 апреля выписали из лондонской клиники Святого Томаса после перенесенного коронавируса, рассказал, что происходило за стенами госпиталя.

- Это был очень тяжелый момент, не буду этого отрицать, - сказал британский политик. - Я был не в самой лучшей форме и знал, что существует запасной план действий на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей было понимание, что делать, если все пойдет совсем плохо.

Британского премьера доставили в отделение интенсивной терапии 5 апреля. До этого почти неделю у него держалась высокая температура. В больнице политика сразу подключили к кислороду.

По словам Джонсона, его состояние долго было критическим.

- В тот момент я понял, что нет никакого лекарства от COVID-19, - добавил премьер. - Я все время задавал себе вопрос: как мне из этого всего выбраться?! Было трудно поверить, что всего за несколько дней мое состояние так резко ухудшилось. Я лежал и думал, почему мне не становится лучше?!

Дошло дело и до того, что врачи были готовы провести интубацию Джонсона и подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Но в тот момент организм премьера справился с болезнью, и он смог выкарабкаться.

В честь медиков, которые спасли его жизнь - Николаса Прайса и Николаса Харта - Борис Джонсон назвал своего новорожденного сына. Мальчик получил второе имя Николас.

КСТАТИ

Не только британские врачи, лечившие Бориса Джонсона, готовились к худшему сценарию. О самом плохом думали и журналисты. Так колумнист британской газеты The Sun Тревор Кавана признался, что подготовил некролог главе правительства, когда того госпитализировали.

Некролог должен был начинаться со слов: «Китай убил нашего премьер-министра».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Папа Римский объявил день всеобщей молитвы об окончании пандемии
В Минздраве выступили за ужесточение карантинных мер в России
В Латвии 26-килограммовый дрон улетел в неизвестном направлении и хаотично летает над страной
Доктор Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится коронавирусом
В Госдуме досье о сокрытии Китаем данных о коронавирусе назвали антикитайской кампанией
Нарушителей самоизоляции в парках Москвы ловят с дронов и вертолетов
Песков рассказал, как отметит 9 мая
Учёные призывают не бояться роста числа заражённых коронавирусом в России
В Украине женщина с ребёнком разрушила фонтан, забравшись на него ради селфи
Женщина повторно заразилась коронавирусом после выздоровления и строгого карантина
Проценко рассказал, возможна ли в России "абсолютно катастрофическая" ситуация с коронавирусом, как в Италии
В России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Москве ещё 655 пациентов вылечились от коронавируса
В России 58 человек умерли от коронавируса за прошедшие сутки
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
В России провели более 4,1 млн тестов на коронавирус