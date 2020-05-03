Британский премьер Борис Джонсон: Врачи готовились объявить о моей смерти

«Литры за литрами» кислорода вкачивали врачи в Бориса Джонсона, чтобы спасти его жизнь. Премьер-министр, которого 12 апреля выписали из лондонской клиники Святого Томаса после перенесенного коронавируса, рассказал, что происходило за стенами госпиталя.

- Это был очень тяжелый момент, не буду этого отрицать, - сказал британский политик. - Я был не в самой лучшей форме и знал, что существует запасной план действий на случай непредвиденных обстоятельств. У врачей было понимание, что делать, если все пойдет совсем плохо.

Британского премьера доставили в отделение интенсивной терапии 5 апреля. До этого почти неделю у него держалась высокая температура. В больнице политика сразу подключили к кислороду.

По словам Джонсона, его состояние долго было критическим.

- В тот момент я понял, что нет никакого лекарства от COVID-19, - добавил премьер. - Я все время задавал себе вопрос: как мне из этого всего выбраться?! Было трудно поверить, что всего за несколько дней мое состояние так резко ухудшилось. Я лежал и думал, почему мне не становится лучше?!

Дошло дело и до того, что врачи были готовы провести интубацию Джонсона и подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Но в тот момент организм премьера справился с болезнью, и он смог выкарабкаться.

В честь медиков, которые спасли его жизнь - Николаса Прайса и Николаса Харта - Борис Джонсон назвал своего новорожденного сына. Мальчик получил второе имя Николас.

КСТАТИ

Не только британские врачи, лечившие Бориса Джонсона, готовились к худшему сценарию. О самом плохом думали и журналисты. Так колумнист британской газеты The Sun Тревор Кавана признался, что подготовил некролог главе правительства, когда того госпитализировали.

Некролог должен был начинаться со слов: «Китай убил нашего премьер-министра».