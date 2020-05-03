2020-05-03T07:45:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Борис Джонсон рассказал, как врачи готовились сообщить о его смерти

Британский премьер назвал сына в честь медиков, спасших его
Ася КУЗНЕЦОВА
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Джонсон вновь поблагодарил врачей за то, что спасли его жизнь и оказали ему необходимую медицинскую помощьДжонсон вновь поблагодарил врачей за то, что спасли его жизнь и оказали ему необходимую медицинскую помощьФото: REUTERS
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Премьер-министр Великобритании рассказал, что врачи готовились сообщить о его смерти, когда ему становилось всё хуже из-за коронавируса.

- Это был тяжёлый момент, не буду отрицать. <...> Я был не в лучшей форме и я знал, что у врачей были варианты на случай непредвиденных обстоятельств, - поделился Джонсон с изданием The Sun.

Борис Джонсон также рассказал, что ему помогала кислородная маска, через которую врачи снабжали премьера "литрами и литрами" кислорода.

- Так что долгое время у меня на носу был этот маленький помощник, - рассказывает Джонсон о своём лечении в палате интенсивной терапии.

Напомним, британский премьер объявил о своём заражении коронавирусом 27 марта. Первое время он оставался дома в изоляции и продолжал работать. 6 апреля его офис объявил об ухудшении состояния премьера.

Джонсон рассказал, что настоящее положение вещей осознал только когда был подключён к мониторам в палате интенсивной терапии, а все индикаторы "продолжали двигаться в неправильном положении".

В интервью Джонсон снова поблагодарил медицинский персонал, спасший ему жизнь.

29 апреля у Бориса Джонсона и его девушки Кэрри Симондс родился сын. Пара приняла решение назвать его Уилфред Лори Николас Джонсон в честь врачей, которые боролись за жизнь и здоровье британского премьера - Ника Прайса и Ника Харта.

В своём Instagram Кэрри Симондс объявила об имени новорождённого сына и отметила, что Харт и Прайс "спасали жизнь Бориса в течение прошлого месяца".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Борис Джонсон рассказал, как врачи готовились сообщить о его смерти
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