В магазины Подмосковья без маски не пустят с 12 мая

С 12 мая в Московской области вводится обязательный режим ношения защитных масок в общественных местах. Соответствующий указ накануне подписал губернатор Андрей Воробьев. Однако как это будет работать, пока понимают не все жители. Ясность внес подмосковный министр сельского хозяйства Андрей Разин. По его словам, с 12 мая маска станет обязательным атрибутом для похода в любой магазин. Но не пугайтесь, если у вас ее нет.

- Если покупатель пришел без средств индивидуальной защиты, у него будет возможность приобрести маску в кассовой зоне без наценок, по приемлемой цене, - говорится в комментарии Андрея Разина, опубликованном в инстаграм Правительства Московской области.

По словам Разина, многие торговые сети уже информируют покупателей о том, что на территории магазина важно соблюдать не только социальную дистанцию, но и использовать средства индивидуальной защиты. Часть магазинов уже приступили к продаже масок.

К примеру, маски продают в гипермаркете Глобус, расположенном в Подольске, Московской области.

- На входе в магазин еще вчера охранник попросил надеть маску. С собой у меня не было. И тогда он отправил меня на стойку информации. Там мне продали маску за 40 рублей, - рассказала «КП» жительница Подольска Валерия Нестерова. – Внутри магазина тоже продают маски. Они лежат у касс. Цена 900 рублей за 20 штук. По громкоговорителю постоянно повторяют, что без маски в магазине находиться нельзя. У большинства покупателей маски были, но многие просто цепляли их на подбородок. То есть носили их для галочки.

Напомним, в Подмосковье за последние сутки выявлено 822 новых случая заражения COVID-19. 19 человек за сутки вылечились от коронавируса. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14 136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались с начала эпидемии 111 человек, выздоровели - 526 человек.

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