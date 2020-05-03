2020-05-03T14:50:51+03:00
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль нападение мигранта на московского полицейского

Председатель СК России поручил следователям принципиально реагировать по всем подобным случаям
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Видеокадры происшествия, которые оказались в интернете довольно красноречивыВидеокадры происшествия, которые оказались в интернете довольно красноречивы
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного Комитета (СК) России ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в Москве.

- 30 апреля сотрудник полиции осуществлял пешее патрулирование территории, с целью предупреждения нарушений режима самоизоляции, где вблизи жилого дома по улице Вешняковская в городе Москве, им был остановлен 41-летний мужчина для проверки документов, однако последний стал вести себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти. Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Мигранту уже предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе допроса свою вину в инкриминируемом преступлении фигурант признал в полном объеме. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России по городу Москве тщательным образом исследовать все возможные видеозаписи, в том числе опубликованные в открытых источниках, обеспечить оперативное проведение необходимых экспертиз, установить все обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления и дать принципиальную оценку произошедшему в кратчайший срок.

Видеокадры происшествия, которые оказались в интернете довольно красноречивы.

- Лейтенант, давай показывай свое удостоверение, - кричит мигрант, после чего наотмашь бьет полицейского по лицу.

На записи очевидца участковый стоит в маске и ведет себя неизвестным вежливо, а мигрант качается и выглядит опьяневшим. Он без маски.

- Ты мент, я тебя сам посажу, - продолжает истошно вопить преступник во время задержания.

- Учитывая, что обвиняемый имеет регистрацию за пределами московского региона, и наличие у него судимости, следствием перед вышестоящим прокурором инициирован вопрос об обжаловании решения суда об отказе в заключении под стражу в апелляционной инстанции, - отметили в СК России.

По некоторым данным напавший на полицейского Матмусаев недавно получил (сейчас это проверяют) российский паспорт. И очевидно решил, что вместе с гражданством получил право обзывать и бить сотрудников полиции. Успел получить судимость, потом напал на полицейского. А что от него ожидать завтра? Похоже, что пора вводить законодательную норму для лишения подобных приезжих российского гражданства. Зачем нам вообще нужны такие новые сограждане?

Председателем СК России поставил перед следователями задачу – принципиально реагировать на факты противоправных действий в отношении сотрудников полиции.

- В это непростое время именно они обеспечивают соблюдение тех правил, от добросовестного выполнения которых в буквальном смысле зависят жизнь и здоровье граждан, - подчеркнул Бастрыкин.

Бастрыкин взял на контроль нападение мигранта на московского полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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