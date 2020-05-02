В СК возбудили уголовное дело по факту нападения москвича на полицейского

2 Май 2020 2020-05-02T17:30:28+03:00

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По факту нападения мужчины на полицейского в Москве возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Инцидент произошел 30 апреля. Мужчину остановили на улице Вешняковская для проверки документов.

Напомним, в Москве действует пропускной режим. Для выхода из дома нужно иметь уважительную причину. Чтобы проверить, куда направляется прохожий, сотрудник полиции подошел к нему и попросил показать документы. Вместо этого мужчина стал вести себя не адекватно - оскорблять сотрудника полиции и полез на него с кулаками.

- Мужчина выражался нецензурной бранью, нанес удар рукой по лицу лейтенанту полиции. На мужчину составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), - сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Задержанному 41 год. Его доставили в участок, мера пресечения пока не избрана.

В России до 11 мая действует режим самоизоляции, праздничные выходные - не исключение, россиян просят оставаться дома и отказаться от походов в гости.

ИСТОЧНИК KP.RU