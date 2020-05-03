Во Франции и Британии начали использовать собак для выявления коронавируса

Когда в начале марта эпидемия коронавируса только набирала обороты в Европе, вирусологи и медики заговорили о том, что было бы неплохо научиться по запаху выявлять новых заболевших. Ведь у каждой болезни есть свой аромат!

На днях французские кинологи приступили к специальному обучению собак. Специалисты надеются, что им удастся натренировать бельгийских овчарок, специально отобранных для этого эксперимента, находить новых больных с коронавирусом.

- С самого начала эпидемии COVID-19 я подумал об этих собаках. У вирусных заболеваний есть запах. А эти псы привыкли оперировать библиотекой запахов, и добавить туда еще и аромат COVID-19 было бы вполне логично, - заявил глава ветеринарного подразделения пожрано-спасательной службы Парижа Доминик Гранджан.

Французы, кстати, были далеко не первыми, кто додумался привлечь собак к выявлению инфицированных. Их обогнали британцы. Специалисты из благотворительной организации Medical Detection Dogs, Даремского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины еще в конце марта разработали целую программу обучения четвероногих. Они заявили, что тренировки будут длиться шесть недель. Занятия будут похожи на те, когда псов «натаскивают» распознавать рак, малярию, болезнь Паркинсона и многие бактериальные инфекции. В специальной комнате будут выставлены несколько образцов запахов, среди которых барбосы должны будут найти «зараженный».

Британцы надеются, что обученные псы смогут определять больных с COVID-19 в общественных местах и в аэропортах, когда эпидемия пойдет на спад.

- Как только собаки научатся точно распознавать коронавирус, их можно будет задействовать в общественных местах. Группа из пяти собак может проверять по 4,5 тысячи человек в день, - заявила основательница благотворительной организации Medical Detection Dogs Клэр Гест.

А защитникам животных беспокоиться за здоровье четвероногих не стоит. Ученые уже доказали, что собаки в меньшей степени подвержены новой коронавирусной инфекции, в отличие от хорьков и кошек.

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