Эксперт: коронавирус не может передаваться через домашних животных
Коронавирусная инфекция не может передаваться людям через домашних животных. О таком мнении ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики Марины Вершининой сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалист подчеркнула, что с начала пандемии COVID-19, которая длится уже несколько месяцев, ученые со всех стран мира в реальных условиях изучили все пути передачи смертельной инфекции.
- При таких четких исследованиях и пристальном внимании при расчетах, которое медики и эксперты каждому эпизоду заболевания, совершенно нереально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных. Специалисты уже доказали, что через домашних животных заражение не происходит, и опубликовали соответствующие исследования, - заявила Марина Вершинина.
Как ранее сообщал сайт kp.ru врачи и ученые Италии призвали зараженных коронавирусом владельцев домашних животных на время изолировать от себя питомцев, поскольку животные тоже могут заразиться инфекцией. При этом, болезнь, как и у человека, может протекать по-разному - и бессимптомно, и со всем сопутствующим проявлениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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