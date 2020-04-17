2020-04-17T12:39:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт: коронавирус не может передаваться через домашних животных

Эпидемиологи со всего мира активно изучают все пути передачи инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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Коронавирусная инфекция не может передаваться людям через домашних животных.Коронавирусная инфекция не может передаваться людям через домашних животных.Фото: REUTERS
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Коронавирусная инфекция не может передаваться людям через домашних животных. О таком мнении ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики Марины Вершининой сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалист подчеркнула, что с начала пандемии COVID-19, которая длится уже несколько месяцев, ученые со всех стран мира в реальных условиях изучили все пути передачи смертельной инфекции.

- При таких четких исследованиях и пристальном внимании при расчетах, которое медики и эксперты каждому эпизоду заболевания, совершенно нереально было бы упустить путь передачи коронавируса от домашних животных. Специалисты уже доказали, что через домашних животных заражение не происходит, и опубликовали соответствующие исследования, - заявила Марина Вершинина.

Как ранее сообщал сайт kp.ru врачи и ученые Италии призвали зараженных коронавирусом владельцев домашних животных на время изолировать от себя питомцев, поскольку животные тоже могут заразиться инфекцией. При этом, болезнь, как и у человека, может протекать по-разному - и бессимптомно, и со всем сопутствующим проявлениями.

Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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