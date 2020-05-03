«Девочка с септиками»: Шедевры живописи переделали в коронавирусные мемы
Угроза коронавируса вынудила весь мир запереться и часто мыть руки. Но есть и плюсы — дома, чтобы не дать мозгу засохнуть, люди стараются как можно больше креативить. В том числе, забавляясь над всемирно известными картинами. В подборке «КП» наиболее яркие примеры.
1. Фреска «Сотворение Адама» Микеланджело заиграла новыми красками, стоило лишь добавить на изображение антисептик с перчаткой. В таком виде шедевр можно переименовать в «Сохранение Адама».
Сотворение Адама
2. Ван Гогу бы пришлось непросто в наши времена. Если бы голландец жил в Подмосковье, Свердловской области, Забайкалье или на Кубани — он стал бы легендой среди сотрудников полиции. Обязательный масочный режим разорил бы художника: на каждом шагу Винсента штрафовал бы патруль.
Автопортрет Ван ГогаФото: EAST NEWS
3. Экспрессионист Эдвард Мунк наверняка внес бы коррективы в свой знаменитый «Крик». Ведь максимальная сумма штрафа для граждан за нарушение самоизоляции может достигать 40 тысяч рублей.
"Крик" Мунка. Фото: vk.com/mxxxd
4. Увы, братец Иванушка в наши времена скорее всего нашел бы сестрицу Аленушку в ближайшем отделении МВД. Прогулки у воды нынче запрещены — хорошо, Виктор Васнецов не дожил.
"Аленушка" Васнецова.
5. Последняя трапеза Христа с учениками, запечатленная Леонардо Да Винчи на монументальной фреске «Тайная вечеря», наверняка закончилась бы не только проповедью, но и оформлением 13 протоколов.
Тайная вечеря. Фото: vk.com/mxxxd
6. А вот название полотна Александра Маковского «Надоела» можно и не менять. Если представить, что речь идет об изоляции.
«Надоела» Маковского. Фото: vk.com/mxxxd
7. Загадка улыбки Джоконды, которую оставил после себя великий Леонардо Да Винчи, окажется практически неразрешимой, если на Мону Лизу накинуть маску.
"Джоконда" Леонардо Да Винчи. Фото: vk.com/mxxxd
8. Картина «Все прошлом» Василия Максимова могла бы запросто украсить музей МВД. Ведь при грамотной доработке на ней можно увидеть, как заботливый участковый проводит профилактическую беседу с гражданками, попадающими в зону риска COVID-19.
Картина "Все в прошлом". Фото: vk.com/mxxxd
9. Бельгийский портретист Герман Рихир тоже обязан был учитывать современные реалии — его страна была на первом месте по уровню смертности от коронавируса в ЕС. Возможно поэтому у «Снежной феи» такие грустные глаза.
Снежная феяФото: Instagram.com
10. «Девочка с септиками». Именно так Валентин Серов назвал бы свою знаменитую работу. Сейчас не до персиков — в цене дефицитные товары: обеззараживающие гели, туалетная бумага (на всякий случай).
"Девочка с персиками" Серова. Фото: vk.com
Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?
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