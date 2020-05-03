«Девочка с септиками»: Шедевры живописи переделали в коронавирусные мемы

Угроза коронавируса вынудила весь мир запереться и часто мыть руки. Но есть и плюсы — дома, чтобы не дать мозгу засохнуть, люди стараются как можно больше креативить. В том числе, забавляясь над всемирно известными картинами. В подборке «КП» наиболее яркие примеры.

1. Фреска «Сотворение Адама» Микеланджело заиграла новыми красками, стоило лишь добавить на изображение антисептик с перчаткой. В таком виде шедевр можно переименовать в «Сохранение Адама».

Сотворение Адама

2. Ван Гогу бы пришлось непросто в наши времена. Если бы голландец жил в Подмосковье, Свердловской области, Забайкалье или на Кубани — он стал бы легендой среди сотрудников полиции. Обязательный масочный режим разорил бы художника: на каждом шагу Винсента штрафовал бы патруль.

Автопортрет Ван ГогаФото: EAST NEWS

3. Экспрессионист Эдвард Мунк наверняка внес бы коррективы в свой знаменитый «Крик». Ведь максимальная сумма штрафа для граждан за нарушение самоизоляции может достигать 40 тысяч рублей.

"Крик" Мунка. Фото: vk.com/mxxxd

4. Увы, братец Иванушка в наши времена скорее всего нашел бы сестрицу Аленушку в ближайшем отделении МВД. Прогулки у воды нынче запрещены — хорошо, Виктор Васнецов не дожил.

"Аленушка" Васнецова.

5. Последняя трапеза Христа с учениками, запечатленная Леонардо Да Винчи на монументальной фреске «Тайная вечеря», наверняка закончилась бы не только проповедью, но и оформлением 13 протоколов.

Тайная вечеря. Фото: vk.com/mxxxd

6. А вот название полотна Александра Маковского «Надоела» можно и не менять. Если представить, что речь идет об изоляции.

«Надоела» Маковского. Фото: vk.com/mxxxd

7. Загадка улыбки Джоконды, которую оставил после себя великий Леонардо Да Винчи, окажется практически неразрешимой, если на Мону Лизу накинуть маску.

"Джоконда" Леонардо Да Винчи. Фото: vk.com/mxxxd

8. Картина «Все прошлом» Василия Максимова могла бы запросто украсить музей МВД. Ведь при грамотной доработке на ней можно увидеть, как заботливый участковый проводит профилактическую беседу с гражданками, попадающими в зону риска COVID-19.

Картина "Все в прошлом". Фото: vk.com/mxxxd

9. Бельгийский портретист Герман Рихир тоже обязан был учитывать современные реалии — его страна была на первом месте по уровню смертности от коронавируса в ЕС. Возможно поэтому у «Снежной феи» такие грустные глаза.

Снежная феяФото: Instagram.com

10. «Девочка с септиками». Именно так Валентин Серов назвал бы свою знаменитую работу. Сейчас не до персиков — в цене дефицитные товары: обеззараживающие гели, туалетная бумага (на всякий случай).

"Девочка с персиками" Серова. Фото: vk.com

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770486" frameborder="0"></iframe> Эпоха карантина.Чем себя занять, сидя дома на карантине? Может быть, перевоплотиться в героя какой-нибудь картины?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Шедевры из гречки и туалетной бумаги: пятнадцать лучших работ из паблика "Изоизоляция"

В дни пандемии граждане креативят, воссоздавая из подручных средств шедевры великих мастеров (подробности)